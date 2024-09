Rodrigo Chaves cree que sigue en campaña, afirma consultor español

El presidente Rodrigo Chaves cree que sigue en campaña electoral, desde la óptica del consultor español Antonio Sola.



Para este conferencista, apodado como el "Creador de Presidentes", esto forma parte de una estrategia con la que los mandatarios buscan consolidar una base sólida de apoyo que los mantenga vigentes.

Sola, quien colaboró en los triunfos de mandatarios como los de Mariano Rajoy en España, de Felipe Calderón en México o de Juan Manuel Santos en Colombia; cree que este es el causante de aprobaciones "muy bajas" en los pueblos de Latinoamérica.

Desde su punto de vista, y aún y cuando Chaves tiene una valoración positiva del 52% según la más reciente encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP), el país no escapa de esta situación.

"El presidente de Costa Rica tiene una aprobación del 45%-47% que aquí quizás en Costa Rica parezca mucho, pero la verdad es que es menos de la mitad del país. La otra mitad no aprueba su gestión de gobierno. Y uno tiene estos elementos como para reflexionar", aseveró el consultor.

Bajo esa línea, el conferencista recordó una experiencia que tuvo con Calderón, cuando le compartió una encuesta que mostraba que tenía el apoyo del 41% del pueblo mexicano, tan solo unos meses después de asumir el poder. El exmandatario le expuso entonces que lo grave de una aprobación de ese nivel era que le dificultaba la gobernabilidad.

Eso es lo que sucede en la mayor parte de la región, según Sola.

"Ojalá no, porque si al presidente Chaves le va bien, a Costa Rica le puede ir bien, pero es muy probable que el presidente Chaves termine con una aprobación inferior a los 40 puntos. Puede ser, yo no soy adivino, vamos a ver qué y cómo trabaja y cómo trabajan los costarricenses. Pero es un hecho e, insisto, no es una cuestión de Costa Rica", resaltó el consultor.