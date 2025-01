Ley Jaguar es “absolutamente innecesaria y carente de interés”, reitera Contraloría

La tercera y última versión de la “Ley Jaguar” es “absolutamente innecesaria y carente de interés”.

Así lo aseguró este miércoles la contralora general, Marta Acosta, en audiencia ante la Comisión de Gobierno y Administración, encargada de analizar lo que resta del proyecto estrella del Poder Ejecutivo.

La iniciativa, luego del examen constitucional, se sostiene con un solo artículo que pretende modificar el numeral 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría, según el Gobierno para eliminar la posibilidad de que el ente contralor “coadministre” o “cogobierne” en decisiones que, dice el Ejecutivo, son competencias exclusivamente suyas.

“El órgano controlar no coadministra, no hay ejemplos en estrados judiciales que hayan dicho lo contrario, por otra parte, sí hay casos donde expresamente se indicó en sede judicial que la Contraloría no coadministra”, aseveró Acosta.