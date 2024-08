Lejos de llegar a acuerdos, reunión de Seguridad termina con nuevo choque entre Chaves y Arias

Lejos de llegar a acuerdos, la anticipada reunión entre los supremos poderes para atender la crisis de seguridad que golpea a Costa Rica acabó con un nuevo choque entre el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el presidente del Congreso, Rodrigo Arias.



La cita, que tuvo lugar en Cuesta de Moras, tenía como fin último la evaluación de la llamada agenda de seguridad, que recoge 10 proyectos de consenso y de los cuales solo cuatro se han convertido en ley.

En primer lugar, Arias calificó la cita como “exitosa” e incluso aseguró que en las próximas “dos o tres semanas” cinco más podrían estar aprobadas.

“Ahí estaríamos logrando una meta importante; aparte de eso, hoy sirvió también para presentar nuevas iniciativas de ley, no solo de parte de diputados, sino además de funcionarios de Seguridad que aportaron ideas de cómo poder caminar en otros proyectos”, dijo Arias.

El problema llegó cuando tomó la palabra Chaves.

“Me pareció una reunión de trabajo interna de la Asamblea Legislativa, donde hubo discursos muy interesantes, algunos muy aspiracionales, y yo lamento que no se haya transmitido esta sesión de trabajo al pueblo, porque ahí hubieran visto que lo que ha pasado aquí es que llevamos 16 meses de discusión nacional sobre un tema urgente, vital e importante, y lo que hay que enseñar es muy poquito.

“Se aprobaron cuatro temas, sí, bienvenidos, pero los grandes temas de seguridad nacional todavía se están debatiendo a un nivel que suena muy prematuro, yo no oí una discusión seria o un acuerdo más allá de lo que he oído por el último año y medio”, dijo el mandatario.

Chaves arremetió, por ejemplo, contra las críticas de la Sala Tercera al proyecto de prisión preventiva, contra los cuestionamientos de diputados de oposición, especialmente Gloria Navas, y contra la falta de “grandes reformas” que reviertan la crisis de inseguridad.

De esa alocución no se salvó nadie: además del Congreso, apuntó contra los magistrados y la propia Fiscalía, encabezada y representada ahí por el fiscal general, Carlo Díaz.

“No vi iniciativas nuevas, oí reflexiones. Una cosa es oír una reflexión de don Carlo Díaz diciendo que los procedimientos en este país son lentos y hay que acelerarlos, no es una propuesta de que así vamos a modificar el código de procedimientos penales, eso no es una propuesta de trabajo”, añadió.

La conferencia de prensa debía terminar con él, pero Arias solicitó la palabra de nuevo, a lo que Chaves le preguntó: “¿Vamos a debatir?”. Y así sucedió.

Arias no solo lo tildó de autoritario, sino que además criticó que el mal trabajo que, afirmó, hizo el Poder Ejecutivo en la presentación de proyectos de seguridad.

“Cada quien ve las cosas según su óptica. Usted lo ve desde una óptica autoritaria, que es su estilo de gobierno, aquí lo estamos viendo desde una óptica democrática, que es el estilo del Parlamento. Me alegra que haya venido y haya escuchado a todas las fracciones para que pueda entender la dinámica del Congreso, aquí no se dan órdenes, aquí hay una estructura interna, comisiones que trabajan.

“No comparto esa apreciación de que aquí no se está haciendo nada, que eso es lo que en el fondo usted está diciendo, que es una agenda muy livianita esta que vimos hoy; bueno, la otra que había, la que usted presentó que iba a transformar la seguridad del país, todas cuando llegaron acá tenían defectos, no podían caminar, y estaban tan mal hechas que eso nos motivó a hacer la reunión en el Poder Judicial y acordamos transformar esos cinco proyectos en 10 iniciativas que tenían las recomendaciones de las personas que tenían que ejecutarlas, ¿que faltan definiciones?, sí, aquí es complicado”, le respondió el diputado.

“Nosotros proporcionamos sugerencias, pero le corresponde al Congreso modificar, derogar y pasar leyes, a mí no me toca, entonces si no le gustó lo que nosotros le mandamos, que además es un tema de debate, lo que sí tienen esos proyectos de ley es que representan la desviación del garantismo para favorecer al victimario y no la víctima, entonces si usted se lo pasa a alguien de esa visión le van a decir que están muy malos”, le respondió Chaves.