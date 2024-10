Gobierno lleva a Sala IV proyecto de rebaja de renta a trabajadores independientes

Con ocho firmas del oficialismo y dos más del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Poder Ejecutivo presentó una consulta de constitucionalidad por el expediente 23.578, que defiende la rebaja del impuesto de renta que hoy pagan los trabajadores independientes.



Pilar Cisneros, jefa del oficialismo, confirmó que la consulta se presentó este jueves gracias al apoyo de los socialcristianos Carlos Andrés Robles y Alejandro Pacheco, que permitieron alcanzar las 10 firmas necesarias para el trámite.

El proyecto, a grandes rasgos, reforma la Ley del Impuesto de Renta para aumentar el monto mínimo exento sobre el cual pagan ese tributo los trabajadores independientes: hoy ese límite es de ₡343 mil y con el proyecto pasaría a ₡520 mil.

Ese cambio, sin embargo, también altera el resto de los tramos gravados.

Quejas

La solicitud de revisión presentada se sostiene principalmente en aspectos como la no consulta al Poder Judicial del expediente pese a que, según el Ejecutivo, este afecta directamente su financiamiento; la ausencia de actas en la comisión dictaminadora (Hacendarios) y la lesión del derecho de enmienda ante la ausencia de del informe del Departamento de Servicios Técnicos.

Sobre el fondo, la consulta alega que se afectan los principios de equilibrio tributario de Hacienda junto al equilibrio mismo de los trabajadores.

Según el jerarca, de esos ₡7 mil millones que Hacienda dejará de recibir, solo ₡200 irán para los deciles más pobres (1, 2 y 3).

El frenteamplista Jonathan Acuña, proponente del texto, criticó que el proyecto votado no tiene, por ninguna parte, un tema constitucional qué revisar.

“No hay por dónde perderse, no hay nada que me parezca obvio o evidente que pueda generar una duda de constitucionalidad, entonces creo más que se debe han que se han venido oponiendo a esto y que otra vez se ponen en contra de las personas trabajadoras y en este caso de los trabajadores independientes”, sentenció.

¿Bloqueo?

El proyecto, que se votó en primer debate el pasado 23 de setiembre, tenía previsto votarse hoy en segundo debate.

Antes de esa votación, la Comisión de Redacción tenía que revisarlo y enviarlo al Pleno, algo que no ocurrió porque la ausencia de tres diputados impidió que hubiera cuórum.

Los ausentes fueron los oficialistas Paola Nájera y Alexánder Barrantes (ambos oficialistas) y Carlos Felipe García (PUSC), pese a que no es permitido que tres diputados se ausenten en una comisión con solo cinco miembros.

Nájera, presidenta del órgano, defendió que todo se debió a “una mala coincidencia”, pues ella y Barrantes solicitaron permisos en la comisión, pero García lo hizo vía el directorio legislativo.

“Yo por lo menos no me percato porque en el chat de asesores no hay ningún permiso registrado (de García) y cuando hicimos la autorización de esos otros dos permisos no se contabilizaba el de don Carlos Felipe, eso fue lo que pasó”, dijo.