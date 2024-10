Diputados critican incapacidad del Gobierno por inconstitucionalidad de leyes “Jaguar”

Los diputados de oposición criticaron duramente la incapacidad del Gobierno de Rodrigo Chaves de llevar a buen puerto las dos versiones de la llamada “Ley Jaguar”, sepultadas ambas por contundentes fallos de la Sala Constitucional.



En medio del silencio que reina en Zapote sobre esa última resolución, que encontró vicios en dos de los tres artículos consultados, el Congreso levantó la voz para arremeter contra esas reformas que el Ejecutivo quería llevar a referendo.

“A pesar de que tiene todo un aparato estatal, el Gobierno, los que dijeron que eran los más capaces, no tienen la capacidad de presentar un proyecto de ley que no tenga un roce con la Constitución.

Montserrat Ruiz, de Liberación Nacional, criticó el interés que, dijo, tiene la actual administración por gobernar sin contrapesos.

Su jefe de fracción, Óscar Izquierdo, le pidió al Ejecutivo retirar “lo antes posible” el proyecto de ley y desistir de presentar una tercera versión.

“Nos parece que el Ejecutivo debería de retirar esta iniciativa lo antes posible porque este es un tema muerto. Mencionan, recurrentemente, que los recursos no se deben desperdiciar, me parece que para ser consecuentes con eso deben retirar estas iniciativas que no pueden hacer perder el tiempo a los legisladores ni a los costarricenses.