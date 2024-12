Frente Amplio será el único ausente en comparecencia de Luis Amador

La fracción del Frente Amplio será la única ausente en la Comisión de Infraestructura, que este viernes recibirá en audiencia al exministro de Transportes, Luis Amador.

La bancada frenteamplista ya había expresado su rechazo no por el fondo de esa esperada comparecencia, sino por la fecha, pues tendrá lugar en medio de las vacaciones de fin de año del Congreso.

“Son fechas en que no se está poniendo a lo que sucede en la Asamblea porque la Asamblea está cerrada y estaríamos imposibilitados por diferentes situaciones, porque ninguno de los diputados vamos a estar en San José en el momento de esa sesión”, reconoció días atrás la frenteamplista Rocío Alfaro.

Luis Diego Vargas, diputado del PLP y presidente del órgano, confirmó que, con esa excepción, el resto de la comisión estará mañana para la doble sesión, que arrancará a las 9:15 a. m. y se extenderá hasta las 5 p. m.

“Estamos confirmadas todas las partes. La información que tengo hasta este momento es que ya está confirmado su servidor, doña Carolina (Delgado), don Francisco (Nicolás), Nueva República también y don Daniel Vargas. Con el PUSC me falta confirmar a don Alejandro Pachecho, pero creo que sí va a estar y con eso tendríamos cuórum”, aseveró.

Pero no serían los únicos, pues la también liberal Cinthia Córdoba, la oficialista Pilar Cisneros y la liberacionista Katherine Moreira también llegarían a la audiencia, pese a que no son miembros del órgano.

“Sé que Cinthia Córdoba va a estar porque me llamó en la mañana y me comentó, doña Pilar me ha estado preguntando y doña Katherine Moreira van a venir a la comisión”, añadió Vargas.