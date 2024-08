Fiscalía abre investigación a diputado por supuesto pedido de nombramientos en MEP

La Fiscalía General abrió una causa contra el diputado Geison Valverde por, supuestamente, haber pedido nombramientos en el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Al congresista del Partido Liberación Nacional (PLN) se le investiga por un presunto tráfico de influencias bajo el expediente 24-00056-0033-PE, confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público ante consulta de Teletica.com.

El legislador rechazó tener conocimiento de la pesquisa, pues sostiene que no ha sido notificado.

La sumaria se abrió de oficio, precisó el departamento de comunicaciones. Esto significa que se originó por decisión del fiscal general Carlo Díaz ante información de la que tuvo conocimiento, no por una denuncia directa.

Valga recordar que el 31 de julio pasado, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, reveló en una conferencia de prensa el supuesto pedido de Valverde.

Por lo anterior, el jefe del Ministerio Público citó al mandatario para tomarle su declaración como testigo del hecho.

En la rueda de medios previa al Consejo de Gobierno, la semana anterior, Chaves dijo que el parlamentario “traicionó sus valores” al hacer la solicitud y luego apoyar el voto de censura contra la ministra Anna Katharina Müller, el 17 de julio pasado.

Aquella vez, el gobernante adelantó que a la Fiscalía entregaría una lista de testigos del presunto hecho, así como el lugar y la fecha en los que aparentemente se dio.

Como respuesta, Valverde arremetió contra Chaves y lo acusó de intentar manchar el nombre de sus opositores.

"El señor Presidente, yo creo que ante su incapacidad de ejecución, se dedica a enlodar a sus adversarios y parece que en la ruleta de ataques de esta semana soy la persona que tomó entre ojos, no sé si por mis denuncias constantes por olvidarse de Limón en temas urgentes como seguridad, educación y salud, principalmente.

"Yo voy a esperar, si es el caso, con tranquilidad, la investigación que quiera hacer o sirva realizar el Ministerio Público. Pero, por el momento, no me voy a referir más a este tema, por supuestamente tratarse de un asunto de investigación y porque además no le veo ningún sentido", aseveró en ese momento.