Figueres, Álvarez y Araya participaron en reunión con “Creador de Presidentes”

El expresidente José María Figueres, así como los excandidatos Antonio Álvarez y Johnny Araya, participaron en una reunión con el consultor político español Antonio Sola, conocido como el “Creador de Presidentes”.

Su asistencia al encuentro la confirmó el presidente del Partido Liberación Nacional (PLN), Ricardo Sancho, luego de que el propio conferencista refiriera en una entrevista con Teletica.com que tuvo encuentros con esa agrupación política.

Tanto Álvarez como Araya aclararon, ante consultas separadas de este medio, que su participación en la cita respondió a una invitación de Sancho. El exmandatario no contestó a las llamadas hechas ni mensajes enviados.

El exalcalde de San José, incluso, mencionó que a lo que se presentó fue a una reunión del Directorio Político, del cual él —al igual que el exmandatario y el exdiputado— es miembro.

También asistió el jefe de la fracción verdiblanca, Óscar Izquierdo, así como la presidenta de la Juventud Liberacionista, Daniela Coll, entre otras figuras del órgano.

Por su parte, el presidente de Liberación destacó que él, como académico, constantemente se reúne con personas del mismo perfil de Sola, quien acumula 19 triunfos electorales, incluidos los de Mariano Rajoy en España, Felipe Calderón en México y Juan Manuel Santos en Colombia.

Añadió que se trató de una de dos reuniones privadas que se celebraron en el hotel Radisson, en San José.

El otro encuentro involucró al sector municipal, específicamente.



Cuestionado directamente si se trataba de un acercamiento para una eventual asesoría, Sancho respondió:

"Estamos trabajando en otros temas, ahorita no estamos en modo campaña. Entonces eso no está previsto ahorita".

"No. Nosotros estamos concentrados en la situación del país, en un deterioro de los términos de referencia del sistema político, en una polarización que nos puede llevar a un descalabro de la democracia. Estamos preocupados por eso, por el tema de la educación, por el tema de la inseguridad.

En su entrevista con Teletica.com, el consultor Antonio Sola fue enfático en que en Costa Rica nunca ha trabajado formalmente en una campaña política.

Destacó que tuvo algunos “acercamientos” durante la visita que tuvo entre el 3 y 5 de setiembre pasado al país.

“Yo creo que con este será siete u ocho partidos, fácil. La mayoría del arco opositor y de todo tipo”, comentó.

Entre ellos, mencionó a Liberación Nacional y al Partido Acción Ciudadana (PAC). También pareció haber dicho las siglas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y, ante consultas posteriores sobre ese partido, no hizo ninguna corrección.

"Me he reunido con liderazgos políticos que representan partidos políticos de toda índole. He podido ver a expresidentes también.

"Ha sido una gira de trabajo muy bonita, muy interesante, muy instructiva y que me ha enseñado mucho de Costa Rica y de cómo está Costa Rica en este momento", acotó.