Enrique Castillo acusa a secretario general del PLN de hacer campaña por Álvaro Ramos

El precandidato Enrique Castillo acusó al secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Miguel Guillén, de hacer campaña en favor de su adversario, Álvaro Ramos.

La crítica la hizo la tarde de este viernes durante la conferencia de prensa que dio posterior a la inscripción de su nombre de cara a la convención verdiblanca, a celebrarse el 6 de abril próximo.

A Castillo se le consultó por la certificación que Guillén emitió sobre la militancia de Ramos y que dio pie a que este cumpliera los requisitos para inscribirse como precandidato, el lunes anterior.

El excanciller —quien había cuestionado la participación del expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en la agrupación— que él no contaba con los elementos que sí tuvo el secretario general, por lo que no podía cuestionar lo resuelto.

"De lo que sí tengo criterio es del secretario general, porque precisamente no fue transparente y, además, está haciendo campaña activa y públicamente, como se puede ver en los chats de Liberación, apoyando a un precandidato. Eso me parece una conducta indebida", manifestó.

Teletica.com le preguntó en favor de quién hizo campaña Guillén y evitó precisarlo, al aducir que no quería entrar en “rencillas personales”, al tiempo que señaló que le correspondía la prensa hacer las averiguaciones del caso.

Más adelante, ante un nuevo cuestionamiento, a lo que respondió: "Lo primero que fue público fue que él anunció, antes de que don Álvaro Ramos publicara su decisión de participar como precandidato, el señor Guillén envió un mensaje desde su oficina diciendo que venía o iba a venir un gran candidato a participar en la justa electoral aquí. Eso a mí no me pareció, yo lo critiqué. Me pareció eso inadecuado".