Presidente del PLN reclama a precandidato Enrique Castillo por pedir salida de dirigentes

El presidente del Partido Liberación Nacional (PLN), Ricardo Sancho, reclamó, la tarde de este viernes, al precandidato Enrique Castillo por haber solicitado la renuncia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Lo hizo durante el discurso previo a la inscripción del aspirante en la contienda verdiblanca.

"Hay declaraciones de su campaña que no nos gustan. Aquí los que estamos somos personas honestas, no tenemos rabo que nos majen. Dedicamos nuestro tiempo al partido. , no tenemos absolutamente ningún honorario por eso y no lo queremos. Estamos aquí porque creemos en este partido, porque amamos este partido.

"Quisiera decirle sinceramente que no es de recibo para nosotros cuando se nos dice que el Comité Ejecutivo Nacional no es transparente. Aquí hay transparencia. Tenemos en este proceso a un tribunal totalmente sólido en sus labores legales y jurisprudencia, y nosotros somos gente sana. Confíe en nosotros, confíe en este servidor, en la vicepresidenta (Ana Lucía Delgado), en la tesorera (Annie Saborío), en el secretario general (Miguel Guillén)", manifestó Sancho.