Discusión del FEES inicia en el Congreso con más críticas que propuestas

La discusión para definir el presupuesto de las universidades públicas inició este viernes en la Comisión de Asuntos Hacendarios con más críticas que propuestas.



El órgano recibió al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, en la primera de tres audiencias en la que se prevé escuchar las partes y definir finalmente cuál será el monto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del 2025, que por primera vez en la historia se definirá en el Congreso.

El Poder Ejecutivo, que no previó nada para ese fin en el proyecto de presupuesto ordinario, le trasladó la responsabilidad a los diputados de esa definición, que deberán entonces recortar de alguna partida cada colón que destinen al Fondo.

Acosta inició su audiencia cuestionando el gasto de las universidades, su insistencia en depender exclusivamente del gasto estatal y cómo, insistió, su distribución no es equitativa entre los sectores más vulnerables de la población.

"¿Ustedes saben que por cada colón de beca que se da en las universidades hay 6,75 colones por remuneraciones? ¿Por qué no recortamos ahí? ¿Cómo hacemos eficiente esto? No es justo”, aseveró.

Sin embargo, esos cuestionamientos, que ya había sostenido ante las propias universidades, encontraron ácidas críticas entre los legisladores.

“Este es un gobierno al que le gusta imponer. Creo que la intención del Gobierno ha quedado más que evidenciada hoy en esta comisión, quitarse la papa caliente de sentarse a negociar con los rectores, trasladar el asunto sin más y encima de todo venir a armar un zaperoco y juega perfectamente con las intenciones de este Gobierno de hacer ver mal a esta Asamblea Legislativa”, afirmó el liberal Eli Feinzaig.

“Aquí no hay ningún interés de encontrar un punto medio, hay el mismo interés de imponerse que tuvieron ante las universidades, de imponerse hasta por asuntos de orden, estaban convocados a una hora definida e intentan poner una lógica distinta”, dijo el frenteamplista Jonathan Acuña, en referencia a que a la comisión llegaron, a la misma hora, los ministros de Hacienda, Presidencia y Micitt, pese a que se convocaron para diferentes momentos.

Sin embargo, quizás el intercambio más acalorado llegó con la presidenta del órgano, Paulina Ramírez, quien una vez más criticó la incapacidad del Ejecutivo por llegar a un acuerdo con los rectores, como históricamente se ha hecho. A continuación, la transcripción de la discusión entre Ramírez y Acosta.

“Están delegando sus obligaciones de gobernar, de decidir, esta mesa es producto de que ustedes como Gobierno no han querido asumir sus responsabilidades”, aseveró Ramírez.

"Ya la Constitución establece un procedimiento frente al no acuerdo, así que ustedes no tienen que sorprenderse ni decir que nosotros no cumplimos", respondió Acosta.

"Primera vez en la historia".

"Siempre hay una primera vez, así que no hay ningún problema con eso".

"Pero es ante la ineficiencia de ustedes".

"De ninguna manera, es un procedimiento normal".

"Un procedimiento que llega cuando ustedes no logran llegar a un diálogo y un acuerdo".

"Pero eso no tiene que ver con la capacidad, nosotros cumplimos con nuestra obligación, presentamos nuestra propuesta, ellos presentaron la suya y cuando vimos que no hay acuerdo dijimos hasta aquí llegamos", finalizó Acosta.

El único que insistió por alejarse de la discusión y trabajar en una solución fue el verdiblanco José Joaquín Hernández, que se quedó solo ante una evidente mayoría que llegó a la cita a defender sus posturas.

La Comisión de Hacendarios deberá definir una propuesta para el FEES y trasladarla al Plenario, que la discutirá y aprobará o improbará, según defina la mayoría.