Diputados piden traer por la fuerza a Luis Amador: “Se burló de nosotros”

Los diputados de la Comisión de Infraestructura aprobaron esta noche una moción para traer por la fuerza a Luis Amador en caso de que el exministro de Transportes no comparezca de manera presencial ante ese órgano.



La solicitud fue planteada por el diputado liberacionista Francisco Nicolás, que insistió en que no le iba a permitir al ingeniero ser quien dicte cómo atenderá a “los representantes del pueblo”.

“El señor Amador no se puede ir así invicto, no puede desafiar al primer poder de la República (...) Venga, tenga más valentía, sea más hombrecito y siéntese en esa silla”, lo retó Nicolás.

Uno a uno, los integrantes del órgano insistieron en que la presencia de Amador tenía que ser presencial, especialmente luego de que estuvo la semana pasada en Costa Rica para declarar ante la Fiscalía, pero se negó a hacerlo con el Congreso este lunes alegando compromisos laborales.

“Se vino a burlar de nosotros y de los costarricenses, no se vale que se burle de nosotros, no lo voy a permitir. Vino adonde no lo llamaron (Fiscalía) pero se niega a estar aquí donde sí fue convocado. Es un mal chiste lo que hizo con nosotros”, añadió la también liberacionista Carolina Hidalgo.