Diputados censuran a la ministra de Educación, Anna Katharina Müller

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este miércoles, por ajustadísimo margen, una moción de censura contra la ministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro.



La moción, impulsada por el Frente Amplio, necesitaba del apoyo de dos terceras partes de los diputados presentes (49); es decir, 32.67, y obtuvo un apoyo de 33 contra el rechazo de otros 16.

La histórica decisión pone a Müller a la par del abogado Juan Diego Castro, hasta hoy el único jerarca en recibir esta sanción moral por parte del llamado primer poder de la República.

A favor de esa moción votaron los diputados del PUSC, PLN, PLP y FA. En contra estuvieron los oficialistas, Nueva República y la independiente María Marta Padilla.

“¿Quién gana con una moción de censura a la ministra de educación? ¿Qué conseguimos con hacer este tipo de censuras? Absolutamente nada. No la van a destituir, no la van a sancionar, las censuras no tienen mayor efecto que un show mediático y en Nueva República tenemos el compromiso de no prestarnos a ningún show político”, criticó Fabricio Alvarado.