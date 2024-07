Ministra dice a diputados que dejen “de estar gastando el tiempo” con moción de censura

La ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller, considera que la moción de censura planteada en su contra por 13 diputados no tiene futuro.

Así lo hizo ver la tarde del miércoles en la atención a medios de comunicación previa al Consejo de Gobierno.

"Ese voto no va a prosperar. La Constitución es muy clara en qué casos aplica la moción de censura y yo no he incumplido ninguno de esos puntos.

La moción será discutida el próximo miércoles y fue suscrita por los congresistas Antonio Ortega, Rocío Alfaro, Ariel Robles, Sofía Guillén, Priscilla Vindas y Jonathan Acuña, del Partido Frente Amplio (PFA); Kattia Rivera, Rosaura Méndez, Sonia Rojas y Geison Valverde, del Partido Liberación Nacional (PLN); Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Johana Obando, del Partido Liberal Progresista (PLP); y Gloria Navas, independiente.

Esta gestión se fundamenta en siete consideraciones, que van desde 60.000 aparentes impagos a funcionarios de la cartera, su apoyo a un recorte presupuestario a la institución por ¢65.000 millones, la profundización de la crisis educativa o la ausencia de un documento claro de la “Ruta de la Educación”.

Sobre esos señalamientos, Müller rechazó que no se hubieran hecho los depósitos correspondientes, al tiempo que insistió que no es relevante que los enunciados de su estrategia estén plasmados por escrito, sino como estos se han trabajado junto a diferentes grupos, como las universidades.

"Deberían ver todo lo que ha cambiado desde que yo asumí. En eso es lo que deberían estarse concentrando. Yo he hecho demasiado. He cumplido con todos los pagos, he cumplido mis compromisos con los sindicatos, yo he cumplido con los docentes... hemos cumplido con todo", aseveró la titular.