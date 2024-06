Contralora sobre referendo: “La situación es peor de lo que parece”

La contralora general, Marta Acosta, aseguró este martes que luego de realizar un análisis del proyecto de ley que acompaña la solicitud de referendo presentada por el gobierno de Rodrigo Chaves, quedó claro que “la situación es peor de lo que parece”.



Acosta ya había cuestionado, semanas atrás, que el proyecto “desmantelaba” las potestades fiscalizadoras de la Contraloría; sin embargo, ahora asegura que también perjudica los controles propios de la Asamblea Legislativa.

“Luego de analizar a fondo los enormes huecos que pretenden hacerle al control de los fondos públicos, podemos indicar con certeza que la situación es peor de lo que parece, esto va más allá de los temas de contratación de obra pública, porque hasta la misma Asamblea Legislativa perderá insumos de control político que recibe actualmente de la Contraloría General, dado que esta ley le quitaría funciones sustantivas de forma tal que el Poder Ejecutivo le impondría al Poder Legislativo el tipo de controles que podrá realizar su propio órgano auxiliar, lo que parece claramente una invasión de las potestades legislativas y una abierta intención de minimizar dicha auxiliaridad”, aseveró Acosta.

“Eso es justamente lo que pretende el proyecto de referéndum: que obras públicas se puedan contratar a dedo, que no se registre deuda pública, que no se pueda alertar de una ilegalidad evidente en un proyecto, que una denuncia o auditoría no pueda derivar en la prevención de un acto irregular o de ineficiencia, entre otros efectos visibles”, añadió.