Comisión cuestiona decreto que favoreció a empresario señalado por tala en Gandoca-Manzanillo

Los diputados de la Comisión de Ambiente arremetieron este martes contra el ministro de esa cartera, Franz Tattenbach, por respaldar un criterio que favoreció a un empresario señalado por la aparente tala ilegal en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.



Tanto Tattenbach como Maylin Mora, directora del Área de Conservación La Amistad-Caribe, fueron citados al órgano para referirse a la polémica de los últimos meses por esa tala, que ahora es investigada en sede judicial y que, además, ya reporta cinco personas detenidas.

El frenteamplista Ariel Robles, la voz más crítica en Cuesta de Moras por ese caso, cuestionó que Tattenbach se negó a firmar un decreto que sí incluía la propiedad del empresario Pacheco Dent dentro del área silvestre protegida, en su lugar, dijo Robles, firmó otro que la excluía.

¿Por qué no firmó ese otro decreto?

“No se firmó ese decreto porque no corresponde”.

No corresponde porque esa es la finca de Pacheco Dent.

“No tengo ningún negocio con Pacheco Dent”, respondió airado el ministro.

"No sé si usted los tiene, pero sí hay intereses bastante irregulares metidos ahí y usted puede levantar la voz, pero aquí hay un montón de gente que vamos a levantar la voz en favor del refugio Gandoca-Manzanillo", sentenció Robles.

Tattenbach insistió, durante toda la comparecencia, que para otorgarle los permisos de tala al empresario se utilizó un criterio de 2017 porque ese era el que estaba certificado, no así otro de 2021 que sí advertía que esos terrenos eran parte del área silvestre protegida.

Esos permisos se dieron en contra de un fallo de la Sala Constitucional que ordenaba restituir a esas tierras la condición de área protegida. Por esa discrepancia, el Ministerio de Ambiente tiene tiempo hasta este martes de aclararle a los magistrados la justificación de esa decisión.

“¿Si ya había un fallo de la Sala de reintegrar esas áreas bajo qué supuestos ustedes dan los permisos de tala? No entiendo la justificación de ustedes”, cuestionó la liberal Kattia Cambronero.

“La propiedad está debidamente inscrita. La persona que solicita un permiso forestal conforme la ley y cumple los requisitos, puede tenerlo, ¿cierto? Lo revisó una regente privada”, le respondió Mora.

Posteriormente, por insistencia de Cambronero, la propia funcionaria reconoció que esa regente fue contratada y pagada por el dueño de la finca, en este caso, el empresario cuestionado.

La independiente María Marta Padilla también criticó por qué esos permisos de tala no incluyeron un estudio de impacto ambiental, pero tanto el ministro como la directora le respondieron que al no estar en área silvestre protegida y no estar calificados como bosque no cumplían las condiciones para exigir ese estudio.

La comisión anunció que, ante las numerosas preguntas que todavía están pendientes para Tattenbach y Mora, ambos se mantendrán convocados para la próxima sesión.