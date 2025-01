Bojorges: “Yo no tengo una bolita de cristal para saber quién es delincuente”

El diputado Leslye Bojorges defendió, este jueves, su inocencia en medio de los señalamientos que lo vinculan con un expediente judicial ligado a “Madre Patria”, caso que investiga presuntos fraudes registrales y legitimación de capitales.

En una amplia conferencia de prensa, el legislador socialcristiano explicó por qué el fiscal general, Carlo Díaz, le decomisó ayer miércoles su teléfono celular, aunque dijo no conocer cómo figura en el expediente judicial.

Bojorges aseguró que unos líderes comunales del barrio San José de Alajuela se le acercaron para pedirle ayuda porque, en apariencia, se iban a quedar sin servicio de autobús.

Por esa razón, aseguró, contactó al viceministro de Transportes, Carlos Ávila, y a dos de los dueños de la empresa de autobuses, estos últimos hoy detenidos como parte de la investigación judicial.

“Todo lo que hice fue tratando de ayudarle a una comunidad a que no perdiera el servicio de autobús.

“Yo no tengo una bolita de cristal para saber con quién me reúno y quién es delincuente, quién es narcotraficante. Yo creí que me estaba reuniendo con un empresario de autobuses que era una persona honesta y trabajadora. Yo no sabía que era un delincuente que robaba tierras y que esas tierras las revendía, que legitimaba capitales, eso yo no lo sabía”, insistió Bojorges.

El diputado reconoció que los empresarios le ofrecieron “ayuda”, pero que él los rechazó, y en su lugar los remitió a Gabriela Jiménez y Arturo Campos, aspirantes del PUSC a la alcaldía de San Ramón y Alajuela, respectivamente.

“Me ofrecieron y yo les dije no, no me interesa nada. Me dijeron: '¿Le podemos ayudar en algo?' Les dije que no, que no necesitaba nada, no quiero nada. Me preguntaron por segunda vez: ‘Don Leslie, ¿le podemos ayudar a alguien? En política se le puede ayudar a la gente'. Yo le dije: bueno, si ustedes le quieren ayudar, le pueden ayudar a la candidata alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, hoy alcaldesa, y le pueden ayudar a Arturo Campos, candidato a alcalde del cantón Central de Alajuela, a cualquiera de esos.

“Evidentemente, después me dijeron ¿cómo hacemos? Y yo les trasladé el número de teléfono para que hablaran directamente con Gabriela”, aseveró.

Bojorges comentó hoy no saber si esa ayuda se materializó, pero insistió en que ese tipo de donaciones son permitidas por el Código Electoral.

“Está establecido de que perfectamente un empresario le puede ayudar a un candidato alcalde. Eso es permitido bajo el marco de la ley”, subrayó.

Este jueves, la propia Jiménez reconoció a este medio que efectivamente recibió una donación de menos de cien mil colones en monedas y que Bojorges “la embarcó”.

“Leslye, sin que yo le solicitara nada, me ofreció ayuda con un ‘amigo’ suyo. Como siempre pasa en medio de la campaña, yo no tenía por qué desconfiar de una persona como Leslye que siempre me pareció correcto”, expresó.

El diputado indicó que este mismo jueves se pondrá a las órdenes de la Fiscalía para responder lo que se necesite en el caso y que ahí mismo solicitará que se le levante el secreto bancario. Además, aseguró que no tiene ningún problema en renunciar a su fuero de inmunidad si así se lo solicitara el Plenario.

Bojorges también reveló que, según consta en lo que vio del expediente, su teléfono tenía un año y medio de estar intervenido por la Fiscalía General.