Expediente judicial sostiene que alcaldesa recogió “ayudita” en plantel de buses de imputado

Un expediente judicial sostiene que la alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, recogió una “ayudita” en el plantel de buses de un imputado en el caso “Madre Patria”, en Alajuela.



El documento, del cual tiene copia Telenoticias, detalla las pesquisas por presunto tráfico de influencias, y también menciona al diputado socialcristiano Leslye Bojorges. A ambos, la Fiscalía General les decomisó el celular este miércoles.

Ahí también se muestran fotografías del momento en que, aparentemente, Jiménez recibe dinero en efectivo. El vehículo captado por los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), incluso, tiene consignas con su nombre, ya que estaba en plena campaña electoral para llegar a la alcaldía.

En el expediente se hace referencia a una comunicación entre el diputado y el sospechoso de “Madre Patria”, de apellido Herrera.

En otra parte, agrega: “La secuencia fotográfica mostrada, coincide en tiempo y espacio con la comunicación realizada de María Gabriela Jiménez Corrales con Herrera, siendo que este último debía de entregar a Jiménez Corrales el dinero ‘ayudita’ solicitado por el diputado en una comunicación anterior”.

Reacción

Consultada al respecto, la alcaldesa aseguró que “Leslye la embarcó”, pero que no tiene “nada de que avergonzarse”

“En primer lugar, no soy ni he sido asesora del diputado Leslye Bojorges, y eso se puede comprobar muy fácilmente con una certificación del departamento de Recursos Humanos de la Asamblea. Segundo, durante la campaña pasada de alcaldías, Leslye, sin que yo le solicitara nada, me ofreció ayuda con un ‘amigo’ suyo. Como siempre pasa en medio de la campaña, yo no tenía por qué desconfiar de una persona como Leslye que siempre me pareció correcto.

“En este caso, ciertamente existe una interceptación de una comunicación entre el diputado Bojorges y don Jonatan Herrera González, donde el diputado pide una ayuda para mí, entendiéndose esto como la campaña. Ciertamente, no voy a ocultar que por la intermediación de Leslye me dieron una bolsa con monedas con menos de cien mil colones”, detalló la jerarca municipal.