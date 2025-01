“Leslye me embarcó”, dice alcaldesa investigada por caso ligado a “Madre Patria”

La alcaldesa de San Ramón, María Gabriela Jiménez, se desvinculó del diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Leslye Bojorges, y dice que este “la embarcó”.

Sus declaraciones llegan luego de que Telenoticias diera a conocer que ambos son investigados por presunto tráfico de influencias en un caso ligado a “Madre Patria”.

Según el expediente judicial, el legislador recibió, a través de Jiménez, dinero en efectivo de un empresario autobusero imputado en dicho caso.

El documento sostiene que la alcaldesa aparentemente visitó un plantel de buses en Alajuela, donde incluso su vehículo fue fotografiado con consignas que llevan su nombre, alusivas a la campaña electoral en la que participó.

Teletica.com conversó con Jiménez y ella manifestó que las fotos que están dentro del expediente (23-000087-0033 PE), ligado al del caso “Madre Patria”, son del 2023; sin embargo, evitó aclarar si el carro era de su propiedad.

En un comunicado de prensa que la alcaldesa compartió con este medio, minutos después de la conversación, manifestó lo siguiente:

“Leslye me embarcó, pero no tengo nada de que avergonzarme. Durante la campaña pasada de alcaldías, Leslye, sin que yo le solicitara nada, me ofreció ayuda con un ‘amigo’ suyo. Como siempre pasa en medio de la campaña, yo no tenía por qué desconfiar de una persona como Leslye que siempre me pareció correcto.