¿Qué pasó con propuesta de premio económico a atletas que promovió el Gobierno?

La propuesta de un premio económico a los mejores deportistas de Costa Rica por sus logros en competencias internacionales se dio a conocer el 18 de setiembre de 2024, pero a hoy: ¿Qué ha pasado con este tema?

En aquella oportunidad, el ministro de Deportes, Royner Mora, y el presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunciaron que presentarían ante el Consejo la propuesta de un premio económico a los atletas.

Dicha iniciativa fue conocida por los miembros del Consejo Nacional de Deportes el 19 de setiembre, mediante el Oficio N.º ICODER-DN-2083-09-2024, bajo el tema: Propuesta de incentivos a atletas de alto rendimiento.

Teletica.com consultó, este lunes, al despacho de Mora sobre una actualización al respecto.

"El tema de la premiación sigue su curso. Durante el mes de diciembre no hubo quorum estructural, razón por la cual no se pudo tener sesiones del Consejo y se trabajó en temas muy urgentes que el Icoder podía solventar", citó Royner.



Estos son los montos que se proponen:

Además, también habrá premio para quien gane medalla en Juegos Panamericanos o Parapanamericanos:







​Acá hay algunas consideraciones importantes:



En caso de que un atleta o paraatleta obtenga más de una medalla o posición, se considerará el mejor resultado.



En el caso del deporte no esté en la última fase del Ciclo Olímpico / Ciclo Paralímpico actual, podrá recibir el premio de hasta:



• Un 60% del monto indicado para aquellos deportes que estén presentes hasta Juegos Panamericanos.



• Un 40% del monto indicado para aquellos deportes que estén presentes hasta Juegos Centroamericanos y Caribe.



• Un 20 % del monto indicado para los presentes hasta Juegos Centroamericanos y en Deportes No Olímpicos.



- Las personas deportistas pertenecientes a la categoría máster/senior y/o grupos asignados por edad, no aplican para la obtención de este beneficio.



- Todo lo anterior aplica siempre y cuando haya presupuesto asignado para este apartado.

Por último, se propone hacer un transitorio para que esto incluya a los atletas y paratletas que participaron en París 2024.



¿Qué había dicho el gobierno?

Así fue como Royner Mora, ministro de Deportes, anunció la propuesta que se llevaría al Consejo Nacional de Deportes.





Además, este fue el comentario que hizo el mandatario Chaves:

Más información sobre este tema: