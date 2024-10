Premio económico para atletas genera preguntas en el seno del Consejo Nacional de Deportes

La propuesta de un premio económico a los mejores deportistas de Costa Rica por sus logros en competencias internacionales generan debate en el Consejo Nacional de Deportes.

El pasado 18 de setiembre de 2024, el ministro de Deportes, Royer Mora, y el presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunciaron que presentarían ante el Consejo la propuesta de un premio económico a los atletas.

Dicha iniciativa fue conocida por los miembros del Consejo Nacional de Deportes el 19 de setiembre, mediante el Oficio N.º ICODER-DN-2083-09-2024. Teletica.com tiene copia del acta y conversó con algunos de los protagonistas, como por ejemplo Donald Rojas, director del Instituto Nacional de Deporte y Recreación (Icoder) y Wualter Soto, secretario del Consejo.

Para iniciar veamos la tabla de los montos que se proponen:

Además, también habrá premio para quien gane medalla en Juegos Panamericanos o Parapanamericanos:







​Acá hay algunas consideraciones importantes:



En caso de que un atleta o paraatleta obtenga más de una medalla o posición, se considerará el mejor resultado.



En el caso del deporte no esté en la última fase del Ciclo Olímpico / Ciclo Paralímpico actual, podrá recibir el premio de hasta:



• Un 60% del monto indicado para aquellos deportes que estén presentes hasta Juegos Panamericanos.



• Un 40% del monto indicado para aquellos deportes que estén presentes hasta Juegos Centroamericanos y Caribe.



• Un 20 % del monto indicado para los presentes hasta Juegos Centroamericanos y en Deportes No Olímpicos.



- Las personas deportistas pertenecientes a la categoría máster/senior y/o grupos asignados por edad, no aplican para la obtención de este beneficio.



- Todo lo anterior aplica siempre y cuando haya presupuesto asignado para este apartado.

Por último, se propone hacer un transitorio para que esto incluya a los atletas y paratletas que participaron en París 2024.



¿Qué dice el gobierno?

Así fue como Royner Mora, ministro de Deportes, anunció la propuesta que se llevaría al Consejo Nacional de Deportes.





Además, este fue el comentario que hizo el mandatario Chaves:







¿Qué opinaron los miembros del Consejo Nacional de Deportes?



Wualter Soto, miembro del Consejo Nacional de Deportes, afirmó, que hay dudas debido a que "el presupuesto del Icoder se ha venido contrayendo año a año y se reducen algunos programas, si creamos una nueva derogación como el tema de los premios cuánto va a representar y si se puede sostener en el tiempo".

Soto indicó, este lunes en entrevista con este medio, que está de acuerdo con el premio y que ninguno de los miembros lo ve mal; sin embargo, detalla que "sería bueno tener una estimación y cómo se va a ver en el tiempo".

Sobre el presupuesto, Soto expresó que "la inquietud mía fue en financiación, por ejemplo, qué pasará en un deporte en conjunto, cómo se hace eso, eso se tiene que aclarar, la pregunta es cómo vamos a financiar esto a futuro".

Estas inquietudes pueden apreciarse también en el acta del Consejo, que es pública.

Por ejemplo, en esa acta, Rosibel Quesada, también tiene la inquietud sobre qué sucede con las disciplinas grupales, y si el valor de una medalla se divide entre todos los integrantes. También apunta sobre el tema del financiamiento.



Del documento se desprende que, Sofía Ramírez "consulta que si para este año se tendrían los recursos para poder otorgar el incentivo a los atletas que ya a la fecha han ganado alguna una medalla que está dentro de las distintas disciplinas".



Finalmente, Luis Eduardo Quirós mencionó que "hay varias cosas que le preocupan, entre ellas está que solo habla del ciclo olímpico, lo que quiere decir, que los atletas que están en un deporte que no está dentro del ciclo olímpico, aunque sea campeón mundial, no podría tener ese tipo de incentivos".

"Otro tema son las equiparaciones de las actividades, tiene dudas que están equiparables son unas con otras. Por último, indica que se están evitando las categorías máster, senior, y grupos asignados por edad, por lo que le gustaría saber el porqué".

Icoder explica detalles

Donald Rojas, director del Icoder.

Este medio, también este lunes, entrevistó a Donald Rojas, director del Icoder, para abarcar estas dudas.

—¿Este premio económico viene a reducir el presupuesto de becas deportivas que da el Icoder?

No señor, se incluiría dentro de ese rubro, pero a los señores del Consejo les dije que para financiar este nuevo incentivo lo que se haría es que se reducirían algunos otros gastos, estamos pensando generar algunos recortes en algunos gastos administrativos, pagos de horas extras, viáticos y otros temas para poder financiar este incentivo.



—¿Cómo se hará en temas de deportes en conjunto?



No le puedo adelantar criterio ahorita, la propuesta va a ser presentada este jueves, hay dos propuestas: una es darle incentivo a cada uno de los miembros, y la otra es que se distribuya el monto del premio. También hay una tercera sobre la mesa que consiste en que se apruebe un monto mayor a los equipos entre los miembros que logren los resultados, lo que yo pueda decir son propuestas.



Desde la perspectiva técnica y financiera, lo más viable es distribuir el monto, no porque queramos disminuir si no por impacto.



—¿Habrá premiación para quienes ganen medalla en Juegos Panamericanos?



Sí, hay una tabla para Juegos Olímpicos, también Juegos Panamericanos, son los dos únicos eventos y sus equivalentes en los deportes que sean considerados olímpicos.



—¿Se habla de ₡31 millones para los premios?



Hoy a ciencia cierta no tenemos el monto para pagar el incentivo. Este año no está presupuestado, este premio muy posiblemente de aprobarse y generarse de manera retroactiva, se plantea una modificación presupuestaria o un presupuesto extraordinario.



Ya tenemos identificados y no es dinero que está destinado a becas.



Y si no lo pudiéramos entregar este año lo daríamos en 2025 con recursos de 2025, pero lo estaríamos dando el próximo año, teníamos que hacer algún ajuste presupuestario. ¿Por qué no se proyectaron? Porque todavía no estaba presupuestado. A partir del 2026 ya se va a poder ver una línea que establezca esos rubros.

—¿Ese monto sale de la proyección que ustedes tienen?



Estamos tomando una base como de los Juegos Olímpicos, aquí el problema es que no tuviéramos la posibilidad de poder cubrir, prevemos unos ₡20 millones y si a mitad de año nos damos cuenta de que es el adecuado lo mantenemos y si el monto es mayor, estamos tomando como base el tema de lo que se requiere.

—¿A hoy a quiénes les tocaría ese incentivo económico?



A Sherman Guity, Brisa Hennessy, Andrés Molina y Ernesto Fonseca. Esos cuatro atletas.



—¿Qué proyección tienen hacia futuro?

Recuerde que para nosotros la proyección según el seguimiento es que Sherman repita en Los Ángeles, que Brisa más bien logre medalla en Los Ángeles, y ahí hay un par de atletas que creemos que logren algún tipo de medalla para Los Ángeles, eso es lo que llegaríamos y si no, año a año vamos ajustando. Esto tiene que ser muy flexible.



Siguiente paso

Este jueves hay Consejo Nacional de Deportes y se continuará con este tema en la agenda.