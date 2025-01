Estas son las denuncias que tienen en KO al taekwondo tico

En los últimos días, el escándalo ha estallado con respecto a la Federación Costarricense de Taekwondo, que, actualmente, se encuentra suspendida a nivel internacional debido a denuncias por supuesto encubrimiento de acoso sexual por parte de un entrenador, así como presuntas agresiones y abusos de poder por parte de su presidente, Wilmar Alvarado.

Estas denuncias incluso ya fueron presentadas ante la Fiscalía; la más grave de ellas, el aparente abuso sexual contra una menor de edad.

Sin embargo, a esta denuncia se sumaron 11 casos más, la mayoría de ellos, habla de supuestos abusos de autoridad, aparente maltrato verbal y psicológico por parte del jerarca Alvarado.

Teletica.com tuvo acceso a estas denuncias, que ya fueron presentadas ante la ley por parte de exatletas (algunos de ellos olímpicos) y padres de familia. Hay que aclarar que, por asuntos éticos, no se revelará el nombre ni apellido de ninguno de los denunciantes.

Denuncia de aparente acoso sexual dentro de instalaciones

La más grave, fue el caso que destapó todo. Se trata de una denuncia de presunta violación. Una exseleccionada nacional denunció ante la Fiscalía de Pavas a un entrenador mexicano, de apellido Ramírez, por un supuesto abuso sexual cuando ella era menor de edad, en las propias instalaciones de la FCT.

“Todo empezó cerca de noviembre de 2020, cuando recién cumplía 15 años, cuando no podía ir a mi casa los fines de semana (ya que es en Pérez Zeledón); en este sentido, la Federación Costarricense de Taekwondo no tiene en sus instalaciones cómo lavar ropa, ante esto, el señor Ramírez Monroy se ofreció a dejarme ir a su departamento, en Rohrmoser, a lavar.

“Perdí mi virginidad con él a los 15 años, fui violada, en su departamento en La Sabana, tenía miedo, él era superior a mí, era como un padre para mí, me sentí usada, basura, rota”, menciona la denuncia.

Denuncia.

​La extaekwondista asegura que el presidente de la federación, Alvarado, sabía de los supuestos abusos y situaciones con el entrenador.

“Me comentó que Wilmar Alvarado Castillo sabía lo de nosotros y que no le interesaba (…) Nunca hizo nada, simplemente calló y encubrió al entrenador Ramírez”, añadió.

Ambos están denunciados ante la Fiscalía, el entrenador por aparente abuso sexual de una menor y el presidente por supuestamente encubrir los hechos.

Teletica.com habló con Alvarado, quien indicó que no ha recibido ninguna notificación de alguna denuncia en su contra.

“No tengo conocimiento de ninguna denuncia en mi contra. Ya será el cuerpo de abogados el que se dedicará a atender estas denuncias”, expresó.

Gritos y bromas sobre el cuerpo de los atletas

Muchas de las denuncias hablan de malos tratos, gritos, fuertes críticas a los cuerpos de los atletas y amenazas de expulsiones a los deportistas. En una de estas, por ejemplo, habla que a “este señor le gusta imponer miedo y respeto bajo amenazas a la hora del entrenamiento”.

“Yo recuerdo que el señor Wilmar le gustaba hacer burla y dirigirse hacia mi estatura, ya que mi estatura era baja para ser un niño de 12 años, comentarios como ‘enano’, ‘voy a amarrarlo a una cama y en los pies le voy a poner a dos caballos para que lo jalen a ver si crece algo’, ‘¿para cuándo va a crecer?’, ‘¿qué, cuándo crece?’”, dice el documento.

En otras se refería, de acuerdo con los denunciantes, de forma despectiva al cuerpo de algunas atletas.

“Con el crecimiento fui subiendo de peso, hasta que a los 16 años yo tenía que dar un peso de -44kg, de los cuales no podía subir, ya que, si eso pasaba, me gritaban y humillaban, amenazando de que me iban a echar de la selección por gorda, incluso el presidente de la Federación Costarricense de Taekwondo, Wilmar Alberto Alvarado Castillo, en una ocasión llamó a mi mamá a una reunión, para decirle que tenía ‘muchas nalgas’ para ser seleccionada nacional. ¿Qué hace el presidente de la Federación, viéndole los glúteos a una menor de edad?”, se lee.

Denuncias sobre la Federación de Taekwondo.

​Otra de las denunciantes también recalca lo mismo, al decir que “las críticas a mi cuerpo no faltaban: ‘es una gorda’, ‘tiene grasa hasta para cocinar un cerdo’, ‘las nalgas qué tiene son de grasa’. Todo aquello siendo menor de edad”.

También se habla de que Alvarado, al parecer, obligó a algunas atletas a seguir trabajando con entrenadores que estaban señalados por acoso.

“Hace poco me enteré de que a una atleta la reunieron con el acosador de ella, quien es el actual entrenador de la selección de poomsae y le dijeron que iba a tener que seguir entrenando con él por obligación y que si no le gustaba que ahí estaba la puerta.

“Este mismo entrenador mostraba comportamientos bastante extraños y mal visto con otras atletas, como por ejemplo, llegar a besarles la frente, ayudarles de una manera inapropiada a realizar algunos estiramientos poniendo sus manos en la zona de las caderas, e incluso varias veces agarraba un palo de bambú para golpearlas en los glúteos cuando hacían algo mal”.

Denuncias sobre la Federación de Taekwondo.

Denuncias sobre la Federación de Taekwondo.

Denuncias sobre la Federación de Taekwondo.

Consultado sobre si él sabía de estas denuncias de presunto acoso por parte de sus entrenadores, Alvarado indicó lo siguiente:

“Esa pregunta no la puedo responder por consejo del abogado, pues está en investigación por parte de la Federación Mundial. Lo que le puedo decirle a usted es que ese entrenador no está trabajando en la federación, fue cortado de sus servicios profesionales, creo que fue en el mes de julio, más o menos, y que nosotros, de verdad, estamos dispuestos a colaborar con la Fiscalía en la investigación de este caso”.

Finalmente, una de las investigaciones que se manejan es contra Katherine Alvarado, hija del presidente de la federación, quien aparentemente ejercía sin tener titulación o estar adscrito al colegio debido.

“Pesaba -44kg teniendo 17 años, era un peso insostenible a esta edad, no logré darlo, me faltaron 1kilo 400 gramos, aunque se hizo el mayor esfuerzo en bajar de peso, a qué me refiero con eso, me tocó sudar hasta el agua que ya no tenía. Lo único que comía era lechuga, entrenaba 3 veces al día para sudar y una de las atletas mayores (Katherine Alvarado), hija del presidente de la federación, ‘disque’ nutricionista, me dio seis pastillas laxantes, las cuales inmediatamente me mandaron al baño. Me descompuse en el baño, se me bajó la presión, ya que, con este laxante tan fuerte, llevaba unos 3 días sin comer y solo entrenar, mi cuerpo no aguantó”.

Denuncias sobre la Federación de Taekwondo.

​Consultado sobre este hecho, Alvarado explicó que “no existe ninguna notificación y son denuncias anónimas. Vamos a ver, ella, siendo nutricionista, se graduó en España y en el país no ha ejercido como nutricionista. Esto es una sacadera de clavo”.

Y añadió: “Hay una mala intención de dañar a la FCT, a su presidente y al Comité Ejecutivo porque no nos alineamos a ciertas cosas que no son beneficiosas para el deporte de Costa Rica”.

Otras amenazas hablan de presuntos malos tratos y abusos de autoridad, como gritos y fuertes reproches por derrotas deportivas, así como encubrimientos de casos de COVID-19 de algunos atletas que entrenaban en la federación durante la pandemia.