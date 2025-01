Taekwondo tico suspendido internacionalmente por supuestos casos de maltrato y abuso sexual

El taekwondo costarricense vive un completo escándalo. La que fuera de una de las federaciones más exitosas en lo deportivo, hoy se encuentra totalmente suspendida internacionalmente.

Así lo confirmó este martes el Comité Olímpico Nacional (CON), que atendió la resolución por parte de la Federación Mundial (WT) para suspender de forma preliminar a la Federación Costarricense de Taekwondo, debido a una serie de denuncias realizadas en su contra que van desde abusos y maltratos, hasta un presunto caso de abuso sexual de una menor de edad.



“El CON reitera su apoyo a los atletas, entrenadores y oficiales que participen en representación del país en eventos Internacionales, brindando acompañamiento y seguimiento acorde a los lineamientos que establezca la WT; para lo cual mantendrá comunicación constante con los organismos responsables según corresponda”, explicaron.

Todo inició el pasado 19 de noviembre de 2024, cuando una exseleccionada nacional de apellidos Luo Fonseca denunció ante la Fiscalía de Pavas a un entrenador mexicano de apellido Ramírez, por un presunto abuso sexual cuando ella era menor de edad, en las propias instalaciones de la FCT.

Así lo explicó el abogado de la exatleta, José Pablo Murillo, en entrevista con Teletica.com.

“Ella nos busca porque cuando ella era menor de edad en la Federación Costarricense de Taekwondo, fue violada por uno de estos entrenadores que era de nacionalidad mexicana, de apellido Ramírez. Resulta que, ahí, nos hace una narración bastante extensa de donde suceden los hechos, que es en la propia federación, ya que tienen como una especie de cuarto para personas que tienen que practicar este deporte y viven lejos. Esta muchacha vivía o vive en Pérez Zeledón, entonces para los entrenamientos ella se quedaba en este lugar y ahí sucedían las cosas”, explicó el abogado.

En la acusación se incluye también al presidente de la federación, Wilmar Alvarado, por, aparentemente, encubrir los actos, así como supuestos comportamientos de abuso de poder.

“Estos delitos sexuales son sumamente fuertes dentro de la normativa, más cuando se trata de cuando eran personas menores de edad. Entonces, él, al encubrir, al no decir nada, teniendo conocimiento de los hechos, pues se le atribuye los mismos delitos o las mismas penas que la persona que cometió los hechos”, indicó Murillo.

Más denuncias

Una vez que se dio a conocer este caso, se sumaron 11 denuncias más en contra del presidente de la FCT, Wilmar Alvarado, y de las cuales Teletica.com tiene copia.

Algunas denuncias de exatletas dejan entrever supuestos casos de maltrato de parte del jerarca del taekwondo durante los últimos 12 años.

Consultado al respecto, Alvarado habló con este medio e indicó que, hasta el momento, ni él, ni la FCT han recibido denuncias de ningún tipo.

“Es el momento más crítico del taekwondo tico. Hay una mala intención de dañar a la FCT, a su presidente y al Comité Ejecutivo porque no nos alineamos a ciertas cosas que no son beneficiosas para el deporte de Costa Rica”, indicó Alvarado.

El presidente indicó que podría tratarse de represalias por oponerse a la actual cúpula del Comité Olímpico Nacional.

“En su momento, yo defendí a Silvia González, quien denunció un caso de hostigamiento sexual contra una atleta y fue separada. Cuando vino la primera asamblea para expulsarla a ella, yo la defendí. El segundo punto es que yo me opuse a que los dineros de alto rendimiento de las federaciones deportivas se les entregara al CON en el 2017. Tercero, soy el cofundador del Movimiento de Cambio Olímpico, una oposición a la papeleta que llevó a Henry Núñez a la presidencia, perdimos y creo que hasta ahí debió quedar la cosa, sin embargo, considero que las cosas han llegado muy lejos”, mencionó.

De forma oficial, la FCT emitió un comunicado donde acuerpan lo dicho por el jerarca de la federación.

“Posteriormente a dichas elecciones, esta Federación ha sufrido una serie de ataques y, coincidentemente, fue denunciada, mediante el anonimato, ante diferentes organismos nacionales, sobre supuestas conductas anómalas de diversa índole, sin aportar ninguna clase de prueba, con el único interés de dañar la imagen de la Federación y sus directivos”, indica el comunicado firmado por el secretario del Comité Ejecutivo, Jonathan Avendaño.

Además, aseguran que mandaron de forma anónima el caso a la federación internacional con el simple hecho de perjudicarlos.

“No bastando con la intención de dañar la imagen administrativa de la Federación y sus dirigentes, siempre de manera anónima, como no pudieron cumplir las expectativas y con el afán de seguir dañando el taekwondo, acudieron a enviar denuncias, de nuevo bajo el formato del anonimato, a la Federación Mundial de Taekwondo, en las que exponen una supuesta negligencia de la FCT, ante denuncias por transgresión de la Ley de Acoso Sexual en el Deporte, nuevamente, como estamos a puertas abiertas para que las autoridades nacionales e internacionales investiguen lo que consideren pertinente, no tenemos nada que ocultar y actuamos en función y protección de los (as) atletas y del taekwondo nacional en general”.

Sin embargo, los abogados denunciantes se mostraron molestos ante las declaraciones de la FCT, especialmente al señalar como anónimas las denuncias.

“La falsedad emitida en el comunicado de prensa de la FCT es una muestra de esa minimización que hace esta Federación a los denunciantes, es absolutamente falso que sean denuncias anónimas, han denunciado personas que por resguardo a su integridad no se colocan sus nombres en este comunicado de prensa, pero dentro de los denunciantes hay padres de familia, ex atletas, atletas actuales y entrenadores, que están cansados de las humillaciones, maltratos y acoso que han recibido por parte del presidente de la FCT”, indica el comunicado firmado por los abogados Murillo y Karla Calderón.

Asimismo, la extaekwondista, Katherine Alvarado Araya, representante del Comité de Atletas de la entidad mundial e hija del presidente Wilmar Alvarado, también está siendo investigada por el presunto ejercicio ilegal de la profesión al supuestamente recetar fármacos, laxantes y dietas extremas a los atletas sin ser médica o nutricionista titulada.

Consultado al respecto, el jerarca aseguró que su hija sí cuenta con su título y que se graduó en España, pero que tampoco había recibido alguna notificación al respecto.



De momento, los taekwondistas costarricenses que quieran participar en eventos internacionales como es el propio ciclo olímpico, lo podrán realizar bajo una bandera neutral y no con la de Costa Rica, mientras se mantenga la investigación.

Para ello deberán tramitar un permiso especial ante la Federación Mundial (WT) y el propio CON.