Pejibaye, frijoles y papaya: los superalimentos que Costa Rica tiene al alcance

Cada vez es más común escuchar hablar de los llamados "superalimentos"; pero, ¿qué son realmente? Aunque no se trata de una categoría científica oficial, este término se utiliza para describir alimentos con una alta concentración de nutrientes beneficiosos para la salud.

Algunos de estos contienen compuestos antioxidantes, fibra, grasas saludables, vitaminas y minerales que pueden contribuir al bienestar general cuando forman parte de una alimentación equilibrada.

En Costa Rica contamos con alimentos altamente nutritivos y accesibles, como el pejibaye, la papaya, la guayaba, las sardinas y los frijoles, que pueden formar parte de una alimentación saludable.

En el video adjunto conversamos con la nutricionista Melania Cevo sobre los superalimentos con mayor respaldo científico y cómo incorporarlos en la alimentación diaria.

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