Ivonne Cerdas es la primera famosa eliminada de 'Mira quién baila'

La modelo fue nominada la semana anterior, al igual que Randall "Chiqui" Brenes, quien gracias al apoyo del público seguirá en competencia.

Saprissa toma el liderato y Cartaginés viaja a Olimpia con una derrota más a cuestas

Los morados encontraron los tres puntos en el epílogo del partido.​



Dos sismos de magnitud 4,6 y 4,8 sacudieron el Pacífico Central este domingo



Los temblores se sintieron este domingo, minutos antes de la medianoche. El OVSICORI explicó que responden al proceso de subducción de la Placa del Coco bajo Costa Rica.



Costa Rica es el tercer país de la región con más casos de gusano barrenador

Las autoridades hacen un llamado a la población a mantenerse vigilante, especialmente quienes tienen mascotas o ganado cerca de sus hogares.​

Lluvias obligan a suspender nuevamente búsqueda de niño que cayó a alcantarilla



Pese al esfuerzo de la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos y empresas privadas como Rescate Humano, hasta el momento no ha sido posible ubicar al menor.

Fallece a los 63 años la exprocuradora general de la República, Ana Lorena Brenes

Nombrada en 2004 y reelecta en el 2010, Brenes fue una figura clave en la defensa jurídica del Estado.

​¡Confirmado! Bad Bunny protagonizará 'show' de medio tiempo del Super Bowl 2026

La información fue publicada por el artista y la NFL.

