Lo más destacado de las últimas horas
Ivonne Cerdas es la primera famosa eliminada de 'Mira quién baila'.
La modelo fue nominada la semana anterior, al igual que Randall "Chiqui" Brenes, quien gracias al apoyo del público seguirá en competencia.
Saprissa toma el liderato y Cartaginés viaja a Olimpia con una derrota más a cuestas
Los morados encontraron los tres puntos en el epílogo del partido.
Dos sismos de magnitud 4,6 y 4,8 sacudieron el Pacífico Central este domingo
Los temblores se sintieron este domingo, minutos antes de la medianoche. El OVSICORI explicó que responden al proceso de subducción de la Placa del Coco bajo Costa Rica.
Costa Rica es el tercer país de la región con más casos de gusano barrenador
Las autoridades hacen un llamado a la población a mantenerse vigilante, especialmente quienes tienen mascotas o ganado cerca de sus hogares.
Lluvias obligan a suspender nuevamente búsqueda de niño que cayó a alcantarilla
Fallece a los 63 años la exprocuradora general de la República, Ana Lorena Brenes
Nombrada en 2004 y reelecta en el 2010, Brenes fue una figura clave en la defensa jurídica del Estado.
¡Confirmado! Bad Bunny protagonizará 'show' de medio tiempo del Super Bowl 2026
La información fue publicada por el artista y la NFL.
