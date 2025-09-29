Ivonne Cerdas es la primera famosa eliminada de 'Mira quién baila'

La ex Miss Costa Rica 2021, Ivonne Cerdas, fue la primera participante en decir adiós a Mira quién baila (MQB) segunda temporada, luego de perder la votación del público frente al ex futbolista Randall “Chiqui” Brenes.

"Chiqui" obtuvo un 72.11% de los votos de los televidentes, mientras que Ivonne logró 27,89%.

En su última puesta en escena desde el Estudio Marco Picado Cerdas y su pareja de baile, el mexicano Kevin Vera, presentaron un tango con la canción Bad Guy, pero no lograron acumular el apoyo suficiente del público, que tuvo la última palabra en la competencia.



Como parte del formato, la ex reina de belleza entregará $3.000 a la Asociación Labio Paladar Hendido, una organización que desde hace casi cuatro décadas brinda atención integral a niños y niñas con esta condición en Costa Rica y que apoya desde que fue coronada reina de belleza.



Ivonne se despidió con un mensaje de gratitud hacia los televidentes y resaltó la oportunidad de aportar a una causa social a través de la danza.

Siga este formato los domingos a las 7 p.m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y el app TDMAX.