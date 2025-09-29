Lluvias obligan a suspender nuevamente búsqueda de niño que cayó a alcantarilla

La búsqueda del pequeño Leandro, quien cayó a una alcantarilla el pasado viernes a las 6 de la tarde, se vio nuevamente suspendida este sábado debido a las fuertes lluvias, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió cuando el niño regresaba de la guardería acompañando de su madre, a pocos metros de llegar a su casa.

Según indicó el tío del menor, Israel Mangas, el niño puso el pie en la alcantarilla que estaba cubierta por agua acumulada debido a la lluvia, lo que provocó que cayera.

Pese al esfuerzo de la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos y empresas privadas como Rescate Humano, hasta el momento no ha sido posible ubicar al menor.

De acuerdo con Marvin Portuguez de la Cruz Roja, el personal tuvo que retirarse por las condiciones climáticas, aunque los drones de la Cruz Roja de Santa Ana continúan trabajando para acceder a cañones y zonas peligrosas que dificultan la labor de los equipos en tierra.

Los expertos han realizado operaciones de búsqueda desde Purral hasta Los Ledezma, siguiendo el cauce del río Torres, pero el clima ha complicado significativamente los esfuerzos.

Las autoridades informaron que la búsqueda continuará el lunes si las condiciones climáticas lo permiten, y hacen un llamado a la población a mantenerse alerta y colaborar con cualquier información que pueda ayudar a localizar al niño.



