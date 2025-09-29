Costa Rica es el tercer país de la región con más casos de gusano barrenador

Costa Rica, tercer país de la región con más casos de gusano barrenador.

Costa Rica ocupa el tercer lugar en Centroamérica en casos de gusano barrenador, con 69 reportes confirmados, detrás de Nicaragua (177) y Honduras (166), según datos recientes de las autoridades sanitarias. México registra 3 casos y Belice solo 1.

Hasta principios de este mes, se habían contabilizado 25 mil casos en animales, lo que refleja la importancia de tratar oportunamente la enfermedad para frenar su propagación. Las personas y todo tipo de animales pueden verse afectados.

Las autoridades hacen un llamado a la población a mantenerse vigilante, especialmente quienes tienen mascotas o ganado cerca de sus hogares.

Los expertos recomiendan revisar a los animales, curar heridas, tomar muestras, utilizar productos aprobados por SENASA y evitar que las larvas caigan al suelo.

Ante cualquier sospecha de presencia del gusano barrenador, se habilitó el número 8966-6780 para recibir reportes y coordinar la atención correspondiente.