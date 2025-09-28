Fallece a los 63 años la exprocuradora general de la República, Ana Lorena Brenes

La exprocuradora general de la República, Ana Lorena Brenes , falleció este sábado 27 de setiembre a los 63 años, según se confirma en la página del Registro Civil del Tribunal Supremo de Elecciones.

Aunque no se han indicado las causas del deceso, se conocía que Brenes enfrentaba problemas de salud desde hace varios años.

Nombrada como procuradora en 2004 y reelecta en 2010, Brenes fue una figura clave en la defensa jurídica del Estado.

Era madre de dos hijos, Alberto André y Alejandro, y estaba casada con Christian Hess.

Su hijo Alejandro publicó en redes sociales una emotiva fotografía junto con ella haciendo ciclismo, con el mensaje: “Gracias por todo, Ma”.