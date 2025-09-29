Dos sismos de magnitud 4,6 y 4,8 sacudieron el Pacífico Central este domingo

La calma nocturna se vio interrumpida este domingo cuando, a las 11:32 p.m. y 11:42 p.m., se registraron dos sismos con magnitudes de 4,6 y 4,8 respectivamente, al suroeste de Dominical, Puntarenas.

Ambos eventos ocurrieron a una profundidad de 12 kilómetros, según informó Marino Protti, sismólogo del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI).





De acuerdo con Protti, estos movimientos responden al proceso de subducción de la Placa del Coco bajo la parte central y sur del país. Este fenómeno geológico es característico de la región del Pacífico Central y genera con frecuencia sismos de magnitudes intermedias, e incluso hasta magnitud 6.





El especialista explicó que este tipo de eventos suelen presentarse en pares, como ocurrió la noche del domingo, lo cual forma parte de un patrón normal en la zona.

Hasta las 6:00 a.m. de este lunes, el OVSICORI había contabilizado menos de diez réplicas, todas con magnitudes cercanas a 2 grados, consideradas de baja intensidad y sin reportes de daños.

La institución reiteró que la actividad sísmica en el Pacífico Central es constante y responde a la dinámica propia de las placas tectónicas que interactúan en el territorio nacional.

Costa Rica se ubica en un entorno geológico altamente activo, por lo que los expertos insisten en la importancia de mantener medidas de prevención y recordar protocolos de seguridad en caso de sismos de mayor magnitud.