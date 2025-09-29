¡Confirmado! Bad Bunny protagonizará 'show' de medio tiempo del Super Bowl 2026

El cantante puertorriqueño Bad Bunny fue confirmado como el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, que se llevará a cabo el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49ers, en Santa Clara, California.



El anuncio oficial se realizó este domingo durante la transmisión del cuarto Sunday Night Football de la temporada 2025 de la NFL. Con ello, el intérprete de No me quiero casar se convierte en el primer latino en liderar en solitario uno de los escenarios más importantes del entretenimiento global, cuya audiencia supera los 100 millones de espectadores en todo el mundo.



No es la primera vez que Bad Bunny participa en este evento. En 2020, compartió escenario con Shakira y Jennifer López en el Super Bowl LIV, realizado en Miami. Ahora, seis años después, regresará como la figura central del espectáculo musical.



El anuncio generó gran expectativa, ya que coincide con el éxito de su más reciente producción discográfica Debí tirar más fotos, lanzada el 5 de enero de 2025.

En el material promocional de la NFL y de uno de sus principales patrocinadores, se hace alusión a este álbum con la imagen del artista sentado en un poste de gol, luciendo traje y sombrero de paja.

La actuación del puertorriqueño en el Super Bowl LX será transmitida en español por Telemundo, señal oficial del evento en los Estados Unidos, a través de televisión y plataformas digitales.