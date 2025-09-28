Saprissa toma el liderato y Cartaginés viaja a Olimpia con una derrota más a cuestas

El 2-1 de esta tarde en Tibás fue un marcador que refleja un encuentro de infarto. Tanto Saprissa como Cartaginés se entregaron y dejaron un partidazo, que se terminó firmando con los morados ganado 2-1 y llegando al liderato, mientras que los brumosos viajan a Honduras con una dura derrota sobre sus espaldas.

En la primera parte, a pesar de llevarse la ventaja al descanso, los morados perdonaron.

El 1-0, con gol de Orlando Sinclair, fue poco premio para lo mostrado en cancha. La oncena de Vladimir Quesada había sido superior, pero sin la capacidad de materializar las ocasiones, dejó la puerta abierta para la visita.





En la segunda mitad los brumosos crecieron, cerraron espacios y empezaron a encimar a los tibaseños.

Los cambios de Andrés Carevic comenzaron a pesar y fue José Andrés Rodríguez Chiroldes, a los pocos minutos de ingresar, quien puso la paridad con un golazo de larga distancia.





El empate parecía que se iba a mantener, pero los morados empujaron y empujaron, hasta que Gerald Taylor encontró un rechazo para hacer explotar a la Cueva.