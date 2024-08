Salud prepara reglamentos para medir tiempos de espera en CCSS

El Ministerio de Salud prepara una serie de reglamentos para medir los tiempos de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La vicepresidenta y titular del ramo, Mary Munive, explicó que la idea es establecer indicadores que permitan determinar cuál es el tiempo que puede demorar la institución administradora de los hospitales públicos del país en dar una atención específica.

"Eso es lo que estamos haciendo ahora con todos los nuevos reglamentos, poniendo indicadores de calidad. Porque si usted me dice en este momento: cuál es la calidad en cuanto a la percepción de los usuarios de servicios de salud de la prestación del servicio, yo no tengo un indicador para medirlo, porque lo que me dan son números brutos de diferentes prestaciones. "De ahí que si se hizo bien, si fue exitoso, si logramos definir la enfermedad, entre otras cosas, no hay manera con la regulación existente para yo poderlo fiscalizar", subrayó la jerarca.

Se espera que estas mediciones se consoliden en los próximos 10 años con la implementación de la Política Nacional de Salud.



La ministra recordó que ese documento tiene como principales indicadores el acceso, la calidad y la cobertura de los servicios.

Este cambio puede percibirse en algunos reglamentos recientemente publicados.

"Una es la norma de cáncer de cérvix. Ahora viene no solamente con los indicadores de lo que se tiene que hacer, sino con los tiempos de espera oportunos o adecuados para poder realizarse ante un diagnóstico de alguna enfermedad el estudio específico. ¿Por qué? Porque entonces ahí si yo sé si eso es una espera adecuada o ya es una espera que pasa el nivel que nosotros pusimos como espera adecuada y entonces eso de alguna forma, fiscalizándolo nosotros, hacemos la retroalimentación de que algo está fallando ahí. Pero hasta ahora está esa norma", explicó. "Y la otra es la norma de habilitación de neonatos. No fue coincidencia que la sacaremos de primero, porque hay variables que inciden en que uno pueda prestar un servicio de calidad. Primero, que tengo una infraestructura en donde hacerlo adecuadamente. Segundo, el recurso humano no solamente capacitado, sino idóneo, para cubrir lo que se hace ahí. Y tercero, si yo tengo el equipamiento y los insumos para poder prestar esa atención. A veces esas tres aristas no se tienen. De ahí que se pueden prestar servicios con una baja calidad o que generan algún problema porque se tiene la concepción de que ahí me van a resolver el problema. Eso se acabó", agregó.

En ese sentido, Munive agregó que esta "adecuación" se inició en lo que denominó "zonas críticas", debido a las limitaciones de recurso humano con las que cuenta.

A ello añadió que en algunos casos se contemplarán transitorios, para dar tiempo a los centros médicos públicos o privados para cumplir con lo necesario.

"Yo espero que ya en el momento en que podamos de alguna forma medir esto, se haga porque ya se tienen parámetros y ustedes, esta pregunta, ahora sí le puedan decir al jerarca cómo lo hace, y yo ya no voy a decir que no tengo cómo medirlos. Si no, que tengo norma, tengo reglamento, tengo criterio de cabalidad, una política y un plan de acción que le exige a todos los prestadores, no solo a la Caja, ejecutar las acciones de acuerdo a esa normativa. Ahí sí los puedo medir", resaltó.

Munive señaló que estos reglamentos se harán para cada una de las enfermedades. Sumó que, con estos indicadores, la idea es poder fiscalizar a los establecimientos de salud y hacer las retroalimentaciones del caso.

El comentario de la titular se dio ante una solicitud de criterio sobre el informe de la Auditoría Interna de la Caja de Seguro Social que reveló un "notorio" incumplimiento del plan promovido por su presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, para atacar las listas de espera.

