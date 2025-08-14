Salud emite orden sanitaria tras mordedura de perro en centro comercial

El Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria al centro comercial Multiplaza Escazú, luego de que un menor de edad fuera mordido por un perro de raza pitbull en sus instalaciones.

La medida se tomó tras una investigación realizada en el establecimiento, con el objetivo de garantizar la salud y seguridad de todas las personas. Además, Salud anunció una resolución unificada que refuerza las normas sobre el ingreso de mascotas a comercios públicos y privados.

Entre las nuevas disposiciones destacan:

Prohibición del ingreso de animales de compañía a establecimientos de servicios de alimentación, salvo excepciones como perros guía para personas con discapacidad visual.

Rótulos visibles en comercios pet friendly, indicando el tipo de mascotas permitidas y condiciones de ingreso (uso obligatorio de collar, correa y, si es necesario, bozal).

Planes de emergencia que contemplen accidentes relacionados con animales.

Pólizas de seguro que cubran incidentes con mascotas, y comunicación clara al personal del establecimiento.

Supervisión constante por parte de un adulto responsable.

Sanciones por incumplimiento, que incluyen multas, suspensión de permisos, clausura del local y denuncias por desobediencia a la autoridad.

El Ministerio también anunció que realizará fiscalizaciones en centros comerciales y locales que permitan el ingreso de animales, para verificar el cumplimiento de estas medidas.