Hallan feto dentro de bolsa plástica en Curridabat

Las autoridades atendieron el hallazgo de un feto dentro de una bolsa plástica en Curridabat, San José.

El hallazgo ocurrió la mañana de este lunes, a las 10:37 a. m., a 300 metros de la antigua Galera.



Según confirmó la Cruz Roja Costarricense a Teletica.com, cuando los socorristas llegaron al lugar confirmaron la situación y entregaron la escena a las autoridades correspondientes para el debido levantamiento y proceso de investigación.



Por el momento, no se han brindado más detalles sobre las circunstancias en que fue encontrado el feto ni sobre posibles responsables.

El caso quedó bajo investigación de la Policía Judicial.

