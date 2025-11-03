1.106 personas pagaron marchamo 2026 en primeras tres horas al cobro

Al corte de las 10:50 a. m. de este lunes, el Instituto Nacional de Seguros (INS) ya reportaba el pago de 1.106 marchamos. Se trata una pequeña fracción de los 1.943.587 recibos que salieron al cobro este lunes, en cumplimiento de la ley.



Los primeros pagos representan poco menos de ₡165 millones de los ₡335 mil millones que, en total, espera recaudar la institución.



En general, el INS reportó un inicio del cobro sin mayores incidentes, aunque las autoridades reconocen que hubo intermitencia en los sistemas producto del gran número de consultas y fallos con el proveedor de los servicios de la nube en Estados Unidos.



Aun así, en el corte a las 10:50 a. m., ya se reportaban 812.831 consultas en los servicios de información.

Para consultar el monto a pagar en el marchamo de este año, los propietarios pueden ingresar a www.grupoins.com, escribir al WhatsApp 2287-6100 Opción 4, descargar el app INS Móvil o bien llamar a la línea gratuita 800-MARCHAMO (800-6272-4266) o al teléfono 2243-9999.

Sobre el pago, desde hoy está habilitado el sistema en el sitio www.grupoins.com, la aplicación INS Móvil, la línea 800 TELEINS (800- 835-34-67) o bien los 2.242 puntos de cobro autorizados en todo el país.