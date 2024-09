Vanessa González y Luis Montalbert son los dos famosos nominados en la tercera gala de MQB

Al ser las 7 p.m. inició la tercera gala y primera noche de eliminación de Mira Quién Baila. Los once bailarines profesionales que acompañan a los famosos en competencia abrieron la pista de baile al ritmo de paso doble, con una moderna coreografía de Natural de Imagine Dragons.



Marvin Hidalgo y su pareja de baile, Tatiana Sánchez, fueron los primeros eliminados de la competencia. La decisión fue tomada por los votos del público, luego de que la gala anterior el jurado nominó a dos famosos. Hidalgo obtuvo el 41% de los votos, mientras que la periodista Janeth García consiguió el 59%



La fundación que representa el narrador taurino, el Hogar de Ancianos de Pital, recibirá $3.000 por la participación del sancarleño.



Los ganadores de la noche y con ello el galardón de la Pareja Wow, fue conseguido al ritmo de foxtrot por Diego Bravo y Yessenia Reyes. Ellos recibirán $1.000, que serán divididos entre el famoso y el bailarín.



Los nuevos nominados son Vanessa Gonzáles y Luis Montalbert. Recuerde que siguen abiertos los canales de votaciones, a través de Teletica.com o enviando un mensaje al WhatsApp 6070-0777, indicando #TeamVane o #TeamLuis. El famoso que reciba menos apoyo del público será eliminado la próxima semana.

Una noche cargada de ritmos explosivos



El exfutbolista Austin Berry abrió la noche al ritmo de bolero criollo, con la canción Corazón espinado. Los jueces alabaron el trabajo de Berry y su bailarina Jazheel Acevedo.



Isaac Rovira confesó que pensó que el rojinegro sería el primer eliminado del formato. Mauricio Astorga destacó que se ve que Berry disfruta bailar y que eso se refleja en la pista de baile.

La exreina de belleza Lisbeth Valverde y su bailarín Javier Acuña bailaron al ritmo de rock and roll, con la canción Let´s twits again. Astorga destacó la estructura narrativa de la coreografía y Toni Costa no dejó de sonreír durante todo el número. Luego, el español alagó la postura de las piernas de Valverde, pero Rovira no estuvo de acuerdo con este comentario. La jueza Isabel Guzmán finalizó diciendo que esperaba más cargadas, características de este género.



Minutos después de la retroalimentación de los jueces, Lis, como es conocida, rompió en llanto en el camerino, ya que dice que afrontó uno de sus miedos más grandes: pararse de manos, y que lo logró con éxito.



La tercera pareja en salir a la pista de baile fue Luis Montalbert y Lucía Jiménez. Pese a su excelente desempeño la semana pasada, los jueces no quedaron contentos con su interpretación de vals, con la canción La llorona.



Costa, Rovira y Guzmán dicen que necesitan más fuerza de Montalbert, que saben que puede hacerlo mejor. Por su parte, el actor Astorga, destacó la interpretación y dijo que no se salió del personaje, por lo que según el rubro que él califica, "lo hizo muy bien".

La cantante Vanessa González y su bailarín, Bayron Ávila, deleitaron a los presentes y a los televidentes al ritmo de country, aunque su interpretación tampoco fue suficiente para los jueces.



La jueza destacó no ver nada distinto en González pese a que el programa sigue avanzando. Astorga añadió que nunca la vio cómoda en el personaje.

La gala continuó con Marvin Hidalgo y su bailarina Tatiana Sánchez, al ritmo de salsa. Los jueces destacaron el arduo trabajo que realizó la pareja en la semana.

La jueza Guzmán se refirió al rudo comentario que le hizo al narrador taurino la semana pasada e indicó que le gustó "cómo sacaste tus garras para defenderte y demostrarnos que podías más".

Esta fue la última presentación del integrante de Toros Teletica en MQB.

Con un seductor tango, la periodista Janeth García, quien también estaba en zona de nominación, llegó a la pista de baile. Su bailarín Michael Rubí esta semana no tuvo inconvenientes para llegar al país, por lo que la pareja pudo realizar el ensayo general con tranquilidad.

El bailarín y juez español Rovira destacó "las líneas perfectas de sus piernas" y felicitó a la comunicadora por sus mejorías. Costa también los felicitó. Astorga añadió que "a veces hay que cachetearlos para que reaccionen y lleguen con este tipo de espectáculos".

Con un movido merengue, la boxeadora Naomy Valle hizo vibrar la pista de MQB, acompañada de su bailarín Erick Vázquez. La pareja bailó al ritmo de la conocida canción Es mentiroso.

Costa acotó que Valle es la gran sorpresa de la temporada y que lo hizo excelente. Astorga pidió a la deportista no forzar demasiado su sonrisa y que su cuerpo solo sea un reflejo de que disfruta bailar.

El ganador de la Pareja Wow, Diego Bravo, salió de su zona de confort con el ritmo foxtrot. Los jueces también destacaron la mejoría del influencer y su bailarina, Yessenia Reyes.

Toni Costa se puso de pie, le aplaudió y le dijo que "gracias porque me callaste la boca", refiriéndose a la retroalimentación que le había hecho la semana anterior.

​"Me siento muy feliz, es difícil sacar este Diego, así que gracias", dijo el creador de contenido con la voz entrecortada.

El décimo número de la noche estuvo a cargo de Lynda Díaz y César Abarca, quienes al ritmo del cha cha tampoco lograron convencer a los jueces.

​"Caminas con miedo a que se vea mal, hay que dejar de preocuparse por eso... Sé que puedes hacerlo mucho mejor", mencionó Rovira.

Por su parte, Costa, quien los visitó de sorpresa en los ensayos en Miami, dijo que quería ver lo que trabajaron en el estudio de baile y que ese no es el trabajo para el que venían preparados.

El primer paso doble "de verdad" que ha visto en la pista de Mira Quién Baila Costa Rica, así describieron los jueces españoles a la interpretación del excombatiente y modelo Berny Madrigal, acompañado de su bailarina Alhana Morales.

Al ritmo de Malaguana, esta pareja sí logró llamar la atención del panel de jueces. Entre bromas, Costa dijo que ahora lo llamará "Berny el toretico".

La última presentación de la noche fue la de la modelo Libni "Mimi" Ortiz, quien sacó a bailar hasta a Astorga y a Edgar Silva, presentador del programa.

Ortiz fue alagada por los jueces, quienes dijeron que la modelo está al nivel de su bailarín Yenier Jiménez. "Parecen dos bailarines profesionales", dijo Costa.

No se pierda el desempeño de los participantes y sus coreógrafos en la pista, por Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.