Michael Bleak sobre nominación de Marvin Hidalgo: “Es un reto más y saldrá victorioso”

El experto taurino, Michael Bleak, estuvo en la segunda gala de Mira quién baila (MQB) apoyando a su amigo y colega, Marvin Hidalgo, quien está nominado.



Minutos después de que el jurado anunciara que Hidalgo puede salir de la competencia de baile si no recibe el suficiente apoyo del público, Teletica.com conversó con Bleak.

Bleak e Hidalgo son parte del elenco de Toros Teletica. En nombre de este grupo, el experto en temas taurinos dijo que el sancarleño es muy capaz de seguir en competencia y que todo el equipo lo apoya.

​"Lo sacaron de la zona de confort, a mí también me pasó. Que lo saquen a uno de la zona de confort no es fácil, da miedo y creo que manejar los nervios es demasiado complicado. Que confíe en su trabajo y maneje los nervios, ese es mi consejo, a mí me sirvió.

"Realmente me sorprendió, baila mejor de lo que yo esperaba y se vio el avance de la semana pasada", dijo Bleak.