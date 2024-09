"Si mi pareja de baile me exige, es porque sabe lo que puedo dar", dice Marvin Hidalgo

El pasado domingo el narrador taurino Marvin Hidalgo y su bailarina Tatiana Sánchez abrieron la segunda gala de Mira Quién Baila (MQB). Con la intensidad del paso doble y al ritmo de Qué viva España, la pareja cautivó al público presente, aunque los jueces destacaron que Hidalgo debe "soltarse más" y "faltó contar una historia".



Esta situación provocó que el sancarleño y Sánchez sean una de las parejas que entraron a zona de nominación. Teletica.com conversó con ambos, quienes coinciden en que duplicarán esfuerzos porque quieren seguir en competencia.

​"Con esta nominación me siento un poco triste, la verdad. Me esforcé muchísimo esta semana, o sea, esta semana de verdad que fue mucho esfuerzo, ensayamos hasta dos veces por día. Yo sentí una gran mejoría. Me sentía mucho más seguro en la pista. Intenté demostrarlo en el baile, pero bueno, parece que para los jueces no fue suficiente y pues tengo que respetar la decisión de ellos. Por supuesto, entender que ellos son los que saben y ahora a pedir votos durante toda esta semana para que la gente me dé otra oportunidad para demostrar que puedo hacerlo todavía mejor", dijo Hidalgo.