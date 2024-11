Luis Montalbert sobre nominación: “Pase lo que pase este domingo, MQB me devolvió vida”

Luis Montalbert, conocido por su energía y carisma, se prepara para la décima gala de Mira quién baila (MQB), nominado por segunda vez. En una entrevista con Teletica.com, el cantante compartió cómo vive esta experiencia, los desafíos de cambiar de compañera de baile y su agradecimiento hacia el apoyo que ha recibido de la comunidad.

El músico de Gandhi indicó que, pase lo que pase en la gala del domingo, él es otra persona que la que entró a este formato. MQB lo obligó a aprender a bailar y eso le “devolvió vida”, ya que, aunque siempre ha sido una persona activa, la danza le da “una energía diferente”.

El cantante también habló sobre la adaptación a su nueva bailarina, Yessenia Reyes, tras semanas de trabajar junto a Lucía Jiménez. Aunque este cambio lo tomó por sorpresa, destacó la profesionalidad de su nueva compañera.

Montalbert aseguró que, pese a los desafíos, se siente positivo para esta gala, en la que interpretará dos ritmos: dancehall y música disco.

“Ambos tienen una técnica dinámica que se adapta a mi estilo. Especialmente, estoy emocionado por bailar ‘Ring My Bell’, una canción que me conecta con mi infancia y me llena de alegría desde que era niño. También voy a bailar 'Get Busy' de Sean Paul", añadió.