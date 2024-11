Lisbeth Valverde confiesa a quién elegiría como pareja si Javier Acuña no participara en MQB

La exreina de belleza, Lisbeth Valverde, confesó en un live de Teletica.com a quién elegiría como bailarín si Javier Acuña no estuviera en Mira quién baila (MQB).

"Ahora que conozco mejor a Eric, puedo decir que es muy profesional, especialmente en el tema del bolero. En baile latino, ya tenía algunas bases, pero en bolero, sinceramente, no sabía nada.

"Todo lo que he aprendido ha sido gracias a él, quien me corrige y me ayuda muchísimo. Me siento muy cómoda bailando con él, en parte porque soy alta y eso me preocupaba respecto a mi pareja de baile. Sin embargo, Eric es más alto y bastante fuerte, lo cual facilita muchísimo las cargadas y hace que todo fluya mejor", indicó la modelo.