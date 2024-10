Luis Montalbert sobre MQB: “Pasé de la cúspide a la nominación”

El cantante costarricense Luis Montalbert y su pareja de baile, Lucía Jiménez, entraron en zona de nominación en la tercera gala de Mira quién baila (MQB). ​

Luego de ganar la segunda noche al ritmo de pop, y con eso ser la Pareja Wow, no pudieron conquistar a los jueces con el número de vals que presentaron el pasado domingo.



Teletica.com conversó con Montalbert sobre su desempeño en la competencia y dice que la nominación fue muy inesperada, aunque la asume con responsabilidad y dará su 100% para seguir bailando en la pista de MQB.

​“Pasé de la cúspide a la nominación y es algo que no me esperaba, fue una sorpresa. Yo siento que el vals, en particular, me tenía muy incómodo. Trabajé mucho en buscar que mi postura estuviera en las líneas que los jueces piden. Ahora a dar toda esa energía. No quiero dar excusas, pero Lucy estuvo con el vestido enganchado desde el principio. Ella es demasiado profesional y me daba indicaciones que yo recibí. Yo no me di cuenta hasta el final de que tenía el vestido así. Ahora viendo el video, pensaba: ¿cómo lo hizo, cómo logró bailar tan bien con el vestido así? Yo la verdad estoy muy agradecido con ella, es una excelente bailarina y me duele ponerla en una situación así.

“Me tiene dolido estar nominado, pero bueno, Lucy es muy buena y sé que con su apoyo, nos va a ir bien. Apenas estoy en esa primera fase de aprendizaje, donde estoy absorbiendo los consejos que me dan y entendiendo los movimientos corporales. Me gustaría seguir, por la fundación y para seguir aprendiendo del baile”, dijo.