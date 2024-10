"Jeff On" será el invitado de la cuarta gala de MQB: "Voy a bailar salsa con Lucía Jiménez"

Jefferson Donato Lara, conocido artísticamente como “Jeff On” será el invitado especial de la cuarta gala del nuevo concurso de baile de Teletica, Mira Quién Baila. Así lo confirmó la producción del programa hace unos días.



El venezolano, quien saltó a la fama luego de participar en el programa Nace una estrella, conversó con Teletica.com sobre este nuevo reto.

“Para mí es una bendición sentirme siempre recibido en Teletica Formatos. Durante todo Nace Una Estrella fue un aprendizaje demasiado grande. Yo siento que ese programa me cambió la vida desde que entré y cuando salí fue algo que impactó mi vida. Volver siempre es gratificante, sentir cómo me reciben, desde a familia Teletica hasta la audiencia en la casa. Ya tuve la oportunidad de estar en Tu Cara Me Suena y ahora que me invitan a Mira Quién Baila es algo muy emocionante”, dijo.