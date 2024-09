Entre lágrimas, Lisbeth Valverde celebra haber enfrentado un gran miedo en la pista de MQB

La exreina de belleza Lisbeth Valverde celebró, entre lágrimas y abrazada con su bailarín Javier Acuña, su primera parada de manos en la pista de Mira Quién Baila.



Valverde comentó que para ella fue un gran reto realizar este paso, porque le daba terror, aunque confía en Acuña.



​"Es que me daba mucho miedo pararme de manos, entonces me emocioné demasiado. Todo el rato que los jueces estaban hablando quería llorar, pero es como de la emoción y que me salió esa última cargada. Es que no saben el susto que me daba. Lo practicamos demasiado", dijo Valverde.