En semana de nominación, Austin Berry ensaya con palos de escoba para mejorar su postura

El exfutbolista Austin Berry y su bailarina, Jahzeel Acevedo, iluminaron la pista de Mira quién baila (MQB) al ritmo de un enérgico merengue, el pasado domingo. Pese a que conquistaron al público, no lograron convencer al panel de jueces y, por primera vez en las cinco semanas de competencia, Berry enfrenta la nominación.

​"Bueno, no me lo esperaba, creo que hemos trabajado mucho para ir mejorando cada semana y así lo han reconocido los jueces; pero bueno, este domingo no los convencimos y el formato es así, semana a semana tienen que salir dos nominados y el concurso va creciendo.

"Enfrentamos esta noticia con un poco de tristeza por el esfuerzo que pusimos, pero bueno, ahora el público tiene la palabra", dijo a Teletica.com.