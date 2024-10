Janeth García sobre segunda nominación: “Me he demostrado en cada gala que sí se puede”

Janeth García y Michael Rubí deleitaron al público el pasado domingo, en el Estudio Marco Picado, al ritmo de bachata. Aunque los jueces resaltaron su mejoría semana tras semana, su desempeño no fue suficiente y por segunda vez en esta primera temporada de Mira quién baila (MQB), la periodista quedó en zona de nominación.

Teletica.com conversó con la comunicadora, quien dice que es algo que no se esperaba, pero que dará su 100% para seguir en competencia.

"Esta nominación me tomó por sorpresa, no me la esperaba, pero siempre positiva y confiada en mi público y en Dios para llegar hasta donde ellos quieran. Ahora que Mike está toda la semana completa, hemos aprovechado para ensayar más y sí, claramente, nos ha dado mayor confianza y seguridad, aprovechamos cada momento para pulir la coreografía hasta que quede perfecta y nos sintamos cómodos", dijo.