Diego Bravo sobre cambio de parejas en MQB: “Es un ‘reality show’, recuerden eso”

El creador de contenido y participante de Mira quién baila (MQB), Diego Bravo, habló por medio de historias en su cuenta de Instagram sobre el cambio de parejas en la décima gala del formato.



En un juego de preguntas con sus seguidores, Bravo contestó por qué César Abarca no está en la dinámica y, en su lugar, bailará Michael Rubí. El youtuber indicó que fue una decisión de la producción, pero también una gran sorpresa para los famosos y bailarines porque no esperaban que un coreógrafo expulsado regresara a la competencia, aunque sea para un solo programa.



“No es justo lo que hicieron, pero es un ‘reality show’. ¿Estás de acuerdo con los cambios?”, escribió un seguidor de Bravo.



El influencer respondió que ellos ya sabían que esto podía pasar, ya que así es el formato original de Mira quién baila (en España), no hay bailarines fijos por famosos, sino que se asigna conforme el ritmo que bailen cada noche.



Diego añadió que ha escuchado rumores de que de la segunda temporada de MQB será así, sin bailarines fijos, aunque esta información no ha sido confirmada por Teletica Formatos y solo son especulaciones.

Finalizó diciendo que este programa, más que un concurso de baile, “es un reality show, recuerden eso”.

En esta décima gala, Bravo bailará al ritmo de bollywood y contemporáneo, esta vez acompañado por Lucía Jiménez. En el programa siguiente, las parejas originales volverán, por lo que se presentará nuevamente con Yessenia Reyes.

