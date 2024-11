Al ritmo de éxitos musicales de los ochenta, Isaac Rovira brilla en la pista de MQB

El referente de Mira quién baila (MQB) en España y juez de este formato de baile en Costa Rica, Isaac Rovira, brilló en la pista del Estudio Marco Picado este domingo, en la semifinal del formato.



Rovira estuvo acompañado por Lucía Jiménez y al ritmo de canciones de los años ochenta como Eye of the Tiger, Girls Just Wanna Have Fun, Take on Me, Wake me Up y Wanna Dance with Somebody, deleitaron al público presente en el estudio y a los televidentes.



Los jueces Toni Costa, Isabel Guzmán y Mauricio Astorga alagaron la enérgica presentación. Costa bromeó que él y Rovira competían, pero siempre "me ganaba".



La jueza salvadoreña Guzmán destacó el trabajo de Jiménez. "Es bonito verte brillar, Lucía", le dijo.



"Isaac es un verdadero honor que estés en Costa Rica, de los mayores aciertos de esta producción que estés acá", finalizó el juez tico Astorga.