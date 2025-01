Pato López: "Gracias a Dios jugué más por amor y cariño a una camiseta y no por la parte económica"

El 6 del Wilmer López se retirará en la Liga y por ese motivo Teletica.com conversó mano a mano con el Pato López.

Su amor indescriptible por los colores rojinegros, a quién admiró en su niñez, sus excompañeros y sentido de pertenencia y cariño por la camiseta fueron temas centrales en la plática.

En este video puede apreciar la entrevista completa:

Además, en un contexto donde los mejores jugadores del mercado siempre son tentados por todos los clubes grandes del país, el Pato lo dice abiertamente: "Gracias a Dios yo nací en esa época, donde uno jugaba más por el amor y el cariño a una camiseta y no por la parte económica".



El Pato afirma que "el fútbol, actualmente, es un trabajo más como cualquier otro, usted puede ser un doctor, estar en un hospital y si aparece otro y ofrece más plata, usted se va a ir al otro hospital a hacer lo mismo, el fútbol ahora es eso, al fútbol lo mueve mucho la parte económica y no está mal, todas las personas deben pensar en su futuro económico, en su estabilidad y en la de su familia, sí se ha dejado mucho el tema del sentimiento por la institución".

Es más, desde su óptica, "ojalá las instituciones valoren realmente al jugador de sus raíces porque esas son las personas que sienten y aman los colores y el escudo, como lo vivimos nosotros, en aquel tiempo no teníamos la parte económica como la tienen ahora, pero el sentimiento, el amor, el cariño por una institución eso jamás se va a comparar al de aquel entonces al de ahora, todos lo tenemos claro".

Incluso, concluyó con este mensaje: "repito, yo lo digo, gracias a Dios, yo nací en esa época, donde uno jugaba más por el amor y el cariño a una camiseta y no por la parte económica y eso al final es lo que lo ayuda a uno a consolidarse y a ser figura de una institución. Gracias a todo el liguismo, a todas las aficiones que me han guardado un cariño y respeto, yo se lo he tenido a todas ellas".