Marca de uniformes busca al más manudo del Reino Unido

Umbro, marca de los uniformes de Alajuelense, busca al más manudo en el Reino Unido, gracias a una campaña especial por su centenario.

Para celebrar su centenario, Umbro se asoció con 24 clubes para crear un diseño especial de aniversario.

Incluso, la Liga se unirá a una campaña especial a finales de año.



"Si eres un gran fanático de uno de estos clubes, con sede en el Reino Unido, mayor de 18 años y quieres representar a tu club en esta campaña, dirígete a http://umbro.com/superfans", informó la empresa.



Las inscripciones cierran el 15 de setiembre al 2024.

ARE YOU A SUPER FAN OF ONE OF THESE

CLUBS?



Have a club tattoo? A club shrine in your home? Only drink from your club mug?



To celebrate our centenary, we’ve teamed up with 24 Umbro clubs from around the world for a special anniversary design. At the end of this year, we will… pic.twitter.com/AYgEm8rCA7